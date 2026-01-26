Только при отсутствии обстрелов: когда Киев вернется к графикам отключения

После российских обстрелов в Киеве уже несколько недель действуют аварийные графики отключений. Ситуацию осложняет и отсутствие отопления.

В то же время в столицу могут вернуться графики отключения света. Когда это может произойти — рассказал председатель "Лиги энергетического развития Украины" Александр Голиздра в комментарии изданию "Telegraf".

В то же время он предупредил, что любые сценарии можно прогнозировать только при условии отсутствия дальнейших обстрелов.

"Могу дать лишь прогноз при условии отсутствия разрушительных ударов — определенное облегчение и возвращение стабилизационных графиков отключений электроэнергии в Киеве возможно с начала-середины следующей недели", — отметил он.

Он пояснил, что для этого есть несколько причин — улучшение погоды, что должно привести к снижению потребления, а также технические решения, которые были анонсированы Министерством энергетики.

Когда Украина вернется к состоянию "октября 2025"?

Голиздра пояснил, что сроки восстановления генерации, а также сроки восстановления сетей передачи и распределения электроэнергии прогнозировать сложно. Однако на это нужно как минимум месяцы.

Когда в дома киевлян вернется отопление?

Эксперт рассказал, что без теплоснабжения остаются еще более 2 тысяч многоэтажек Киева.

В то же время он предполагает, что после того как будут налажена работа объектов генерации тепла, темп восстановления подачи теплоснабжения будет выше.

"Еще раз подчеркну — любой прогноз имеет высокую вероятность только при условии отсутствия новых разрушений энергетической инфраструктуры. В случае этого конкретного вопроса все зависит от владения полной картиной повреждений объектов", — предупредил Голиздра.

Напомним, ночью 24 января Вооруженные силы РФ осуществили массированную комбинированную атаку на Киев, используя ударные дроны типа "Шахед" и баллистику. В результате около 6000 домов в столице остались без теплоснабжения.

Впоследствии в YASNO объяснили, может ли Россия полностью обесточить Киев. По словам гендиректора компании Сергея Коваленко, это зависит от ряда факторов.