Киевские ТЭЦ почти не работают после атак врага. Как рассказал эксперт по энергетике Александр Харченко в комментарии Фокусу, миниТЭЦ помогают частично, но гарантировать, что вернут Киев к графикам отключений света, не могут.

Ситуация с электроэнергией в столице Украины остается одной из самых напряженных в стране. Отключения света в Киеве стали следствием прицельных ударов российских захватчиков по критической инфраструктуре. Больше всего пострадали теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые обеспечивают город значительной частью электроэнергии и тепла.

ТЭЦ практически не генерируют электричество — когда восстановят свет в Киеве

По словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, киевские теплоэлектроцентрали практически не генерируют электроэнергию из-за повреждений.

"Они поражены и существенно повреждены. Предсказать, когда они смогут полноценно работать, я лично не возьмусь. Речь идет о месяцах, точно, и больше. Поэтому ситуация останется сложной еще некоторое время", — подчеркнул эксперт.

Відео дня

Важно

Только при отсутствии обстрелов: когда Киев вернется к графикам отключения

Как говорит Александр Харченко, в случае эффективного отражения вражеских атак и достаточного количества средств ПВО, можно прогнозировать, что в течение 5-6 дней город вернется к привычным графикам отключений света, а ситуация постепенно будет улучшаться. Однако в условиях постоянных обстрелов РФ предсказать это невозможно.

Могут ли спасти Киев миниТЭЦ

На первый взгляд, развитие распределенной генерации, в частности миниТЭЦ, может показаться быстрым способом решения проблемы с отключениями света в Киеве. Однако, как отметил Харченко, здесь важно "не путать сладкое с твердым", ведь заменить мощности столичных ТЭЦ распределенной генерацией крайне сложно.

Следует понимать, что сотни или даже тысячи маленьких генерирующих объектов придется размещать по дворам. Они шумные, и во время работы будут мешать жителям. Более того, создают несколько собственных проблем, в частности с давлением газа, как их подключить и прочее.

О плановых графиках отключения света в Киеве сегодня речь не идет Фото: Freepik

Впрочем, директор ЦИЭ отметил, что миниТЭЦ и другие небольшие генерирующие объекты действительно могут помочь в аварийных ситуациях. Они способны обеспечить электроэнергией критическую инфраструктуру, например, водоснабжение и отопление. Именно такая генерация может частично уменьшить последствия российских атак на Киев, произошедших 9 января и позже.

"Они (мини-ТЭЦ — ред.) не могут кардинально решить проблемы таких крупных городов, как Киев, Харьков, Днепр или Кривой Рог. Это, к сожалению, практически невозможно", — добавил Александр Харченко.

Ранее эксперт по вопросам энергетики "Украинского института будущего", председатель "Совета украинской ассоциации возобновляемой энергетики" Станислав Игнатьев рассказывал, что для полной замены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 понадобятся значительные ресурсы. Совокупно эти теплоэлектроцентрали обеспечивают около 1,1 ГВт. По его словам, если ориентироваться на когенерационные установки средней мощностью 2,5 МВт, теоретически нужно 144 установки контейнерного типа. При этом ключевая проблема заключается в том, что изготовить такое количество оборудования в сжатые сроки практически невозможно.

Также Фокус писал, что из-за повреждения ТЭЦ-6 Троещина осталась без теплоснабжения. Руководитель Деснянской райгосадминистрации Максим Бахматов признал, что ситуация критическая, если отопление не появится в ближайшее время и морозы будут продолжаться, существует риск замерзания труб водопровода и канализации.