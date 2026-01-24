Україна нарощує імпорт електроенергії з ЄС: закупівлі покривають понад 50% потреб

В Україні для стабілізації ситуації в енергетиці група "Нафтогаз" збільшила імпорт електроенергії з країн Європи. Це дасть змогу знизити навантаження на вітчизняну енергосистему після масованих російських обстрілів.

Це рішення дасть можливість спрямувати більше виробленої в Україні електроенергії на потреби побутових споживачів, повідомив 24 січня голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький. За його словами, компанія діє в рамках рішення уряду і вже суттєво наростила закупівлі електроенергії за кордоном.

"Обсяги закупівлі імпортної електроенергії вже покривають понад 50% потреб усіх підприємств Групи, як це передбачено постановою уряду", — уточнив Корецький.

Що відбувається в українській енергетиці

Тим часом ситуація в українській енергетиці залишається вкрай складною. Як повідомили в Міненерго, станом на 24 січня в більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У низці областей введено аварійні відключення.

Крім того, тривалий час знеструмленими залишаються населені пункти в прифронтових та прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями. Енергетики пояснили, що головною причиною вимушених обмежень стали наслідки масованої нічної атаки на українські електростанції, а також об'єкти передачі та розподілу електроенергії.

Таким чином через систематичні атаки РФ в українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації, необхідний для максимальної координації дій усіх служб на рівні столиці, регіонів та громад. Споживачів закликали використовувати електроенергію максимально раціонально.

"У зв'язку з постійними атаками Російської Федерації в українській енергетиці діє режим надзвичайної ситуації. Це необхідно насамперед для максимальної скоординованості дій усіх служб у столиці, регіонах та громадах", — наголосили в міністерстві.

Нагадаємо, вночі 24 січня Збройні сили РФ здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, використовуючи ударні дрони типу "Шахед" і балістику. У результаті близько 6000 будинків у столиці залишилися без теплопостачання.