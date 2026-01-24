Зробити запаси продуктів і води: експерт розповів, що відбувається з енергосистемою Києва (відео)

Голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики та експерт з енергетики Станіслав Ігнатьєв переконаний, що наступні кілька тижнів для української столиці будуть найважчими. Причиною тому стали нещодавні наслідки обстрілів РФ за останній час.

Ігнатьєв радить мешканцям Києва зробити запаси води та продуктів і бути готовими до збоїв у роботі метро та громадського транспорту. Про це він розповів у коментарі для Київ24.

"Ракети "Циркон" летіли на підстанцію Київська 750 кВ, яка з'єднує Рівненську АЕС з Києвом і фактично забезпечує 80% постачальної енергії для міста", — сказав фахівець, коментуючи наслідки нічної атаки РФ 24 січня.

На думку пана Ігнатьєва, мешканцям столиці слід зробити запаси води та продуктів харчування. За його оптимістичниим прогнозом, два наступні тижні буде "доволі важкий стан" через атаки росіян на енергетичну інфраструктуру столиці.

Відео дня

Також, підсумовує експерт, є ймовірність затримок у роботі громадського транспорту Києва. Зокрема, відключення електроенергії можуть вплинути на роботу поїздів метрополітену.

Раніше Фокус повідомляв про причину суворих відключень світла у Києві. За словами експерта Геннадія Рябцева, росіяни обстрілювали підстанції, які забезпечують надходження до столиці електроенергії ззовні.

Згодом стало відомо, що Кличко порадив киянам виїхати зі столиці. За його словами, столиця готується до можливих нових ударів по енергетичній інфраструктурі та облаштовує опорні пункти обігріву для людей.