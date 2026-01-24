Сделать запасы продуктов и воды: эксперт рассказал, что происходит с энергосистемой Киева (видео)

Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и эксперт по энергетике Станислав Игнатьев убежден, что следующие несколько недель для украинской столицы будут самыми тяжелыми. Причиной тому стали недавние последствия обстрелов РФ за последнее время.

Игнатьев советует жителям Киева сделать запасы воды и продуктов и быть готовыми к сбоям в работе метро и общественного транспорта. Об этом он рассказал в комментарии для Киев24.

"Ракеты "Циркон" летели на подстанцию Киевская 750 кВ, которая соединяет Ровенскую АЭС с Киевом и фактически обеспечивает 80% поставляемой энергии для города", — сказал специалист, комментируя последствия ночной атаки РФ 24 января.

По мнению господина Игнатьева, жителям столицы следует сделать запасы воды и продуктов питания. По его оптимистичному прогнозу, две следующие недели будет "довольно тяжело" из-за атак россиян на энергетическую инфраструктуру столицы.

Відео дня

Также, заключает эксперт, есть вероятность задержек в работе общественного транспорта Киева. В частности, отключения электроэнергии могут повлиять на работу поездов метрополитена.

Ранее Фокус сообщал о причине суровых отключений света в Киеве. По словам эксперта Геннадия Рябцева, россияне обстреливали подстанции, которые обеспечивают поступление в столицу электроэнергии извне.

Впоследствии стало известно, что Кличко посоветовал киевлянам выехать из столицы. По его словам, столица готовится к возможным новым ударам по энергетической инфраструктуре и обустраивает опорные пункты обогрева для людей.