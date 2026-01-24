Украина наращивает импорт электроэнергии из ЕС: закупки покрывают более 50% потребностей

В Украине для стабилизации ситуации в энергетике группа «Нафтогаз» увеличила импорт электроэнергии из стран Европы. Это позволит снизить нагрузку на отечественную энергосистему после массированных российских обстрелов.

Данное решение даст возможность направить больше произведенной в Украине электроэнергии на нужды бытовых потребителей, сообщил 24 января председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий. По его словам, компания действует в рамках решения правительства и уже существенно нарастила закупки электроэнергии за рубежом.

"Объемы закупки импортной электроэнергии уже покрывают более 50% потребностей всех предприятий Группы, как это предусмотрено постановлением правительства", – уточнил Корецкий.

Что происходит в украинской энергетике

Между тем ситуация в украинской энергетике остается крайне сложной. Как сообщили в Минэнерго, по состоянию на 24 января в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии для всех категорий потребителей, а также ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В ряде областей введены аварийные отключения.

Кроме того, длительное время обесточенными остаются населенные пункты в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление электроснабжения осложнено постоянными боевыми действиями. Энергетики пояснили, что главной причиной вынужденных ограничений стали последствия массированной ночной атаки на украинские электростанции, а также объекты передачи и распределения электроэнергии.

Таким образом из-за систематических атак РФ в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации, необходимый для максимальной координации действий всех служб на уровне столицы, регионов и общин. Потребителей призвали использовать электроэнергию максимально рационально.

"В связи с постоянными атаками Российской Федерации в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. Это необходимо прежде всего для максимальной скоординированности действий всех служб в столице, регионах и общинах", — подчеркнули в министерстве.

Напомним, ночью 24 января Вооруженные силы РФ совершили массированную комбинированную атаку на Киев, используя ударные дроны типа "Шахед" и баллистику. В результате около 6000 домов в столице остались без теплоснабжения.