Россияне массированно атаковали Киев и Харьков: есть раненые, пожары и много разрушений — первые последствия обстрелов

Россияне в ночь на 24 января осуществили массированную атаку на Киев и Харьков, в результате чего известно о пострадавших, жертве, пожарах и многочисленных разрушениях. В частности в Харькове из-за обстрела пострадали общежитие с переселенцами, больница и роддом.

В Киеве из-за массированной комбинированной атаки дронов и ракет последствия фиксируются в четырех районах. Фокус собрал информацию о первых последствиях ночного обстрела.

Атака на Киев — первые последствия

По информации главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, последствия обстрела зафиксированы в Дарницком, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах столицы:

Голосеевский район: попадание в нежилое здание, на месте пожар. Также зафиксировано повреждение окон в частном доме;

Соломенский район: попадание в шестиэтажное офисное здание;

Днепровский район: повреждение на территории гаражей, на месте, предварительно, пожар;

Дарницкий район: повреждение здания частного медучреждения, разрушены окна.

Также Тимур Ткаченко сообщил, что на момент публикации в Киеве известно об одном погибшем человеке. Еще четверо — получили ранения.

Городской голова Виталий Кличко уточнил, что в Днепровском районе столицы пылает бензовоз в результате падения обломков.

Впоследствии Кличко сообщил, что на левом берегу Киева после атаки начались перебои с тепло- и водоснабжением.

Другие последствия атаки на столицу уточняются.

Атака на Харьков — первые последствия

Атака на Харьков началась около полуночи и продолжалась несколько часов. Россияне массированно направили на город ударные беспилотники, из-за чего прозвучали десятки взрывов.

По информации городского головы Игоря Терехова, из-за обстрела пострадали два района Харькова — Индустриальный и Немышлянский. Больше всего последствий фиксируется в Индустриальном районе: там россияне попали в несколько жилых домов. В частности попадание произошло в пятиэтажку, где из-за этого оказались заблокированными люди.

В Немышлянском районе города пострадала владелица дома, куда попал "Шахед". Также из-за атаки повреждены многие соседние дома, отметил Терехов.

Впоследствии городской голова добавил, что в Индустриальном районе Харькова из-за вражеского обстрела пострадали общежитие с переселенцами, больница и роддом. По данным Терехова, количество пострадавших в городе достигло по меньшей мере 11 человек.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также сообщил, что в Индустриальном районе известно о следующих последствиях атаки:

загорелась квартира в жилом доме;

в многоквартирном доме повреждено остекление окон;

вспыхнула крыша еще одного дома.

Информация о последствиях российского обстрела в ночь на 24 января уточняется. На местах работают оперативные службы.

Напомним, в ночь на 24 января россияне запустили по Украине около 100 ударных БпЛА с разных направлений.

Киев ночью россияне атаковали "Шахедами" и баллистическими ракетами: мониторинговые каналы зафиксировали пуски ракет типа "Циркон".