Атака тривала майже добу: які наслідки обстрілів Кривого Рогу

Російські окупанти випустили по Кривому Рогу десятки безпілотників та ракету "Іскандер-М". Ціллю були обʼєкти критичної інфраструктури.

Комбінована атака ворога тривала майже добу. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

За його даними, противник випустив за добу понад 70 БПЛА та одну балістичну ракету "Іскандер-М".

Обʼєкти інфраструктури були суттєво пошкоджені внаслідок атак. Також у місті виникло декілька пожеж, які були ліквідовані рятувальниками.

Через пошкодження обʼєктів інфраструктури без електропостачання залишилися понад 3100 абонентів. Також є часткові проблеми з водопостачанням — водоканал наразі працює на генераторах. Уночі комунальникам вдалося перезапустити котельні міста, станом на ранок вони працюють.

Внаслідок обстрілу в шахтах було заблоковано понад 90 шахтарів, утім вони були врятовані в результаті рятувальної операції, яка тривала понад 10 годин.

Загалом після атаки у лікарнях перебуває семеро людей — четверо дорослих у середньому стані тяжкості та троє дітей, чий стан задовільний.

Водночас Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог використав 101 ударний безпілотник для атаки на Україну в ніч на 23 січня, близько 60 з них — "шахеди".

Силами ППО було збито або подавлено 76 БПЛА.

Натомість було зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях.

Нагадаємо, 22 січня Росія завдала прицільного удару балістичною ракетою по житловому будинку в Кривому Розі, над містом здійнявся густий стовп диму.

