Росія атакувала "Іскандером" та сотнею БПЛА: які наслідки обстрілів України (фото)

Російські окупанти в ніч на 21 січня атакували Дніпропетровщину, Запоріжжя, Одеську область. Для цього застосовували ударні БПЛА та ракету "Іскандер".

Зокрема, у Запоріжжі відомо про чотирьох загиблих, на Дніпропетровщині — про двох. Фокус зібрав усе, що відомо наразі про нічні обстріли.

Загалом ворог використав балістичну ракету "Іскандер-М" та 97 ударних безпілотників — "Шахеди", "Гербери" та інші. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Українська ППО збила або змогла подавати 84 ворожі БПЛА.

Водночас було зафіксоване влучання балістичної ракети та 13 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Обстріл Дніпропетровщини

Уночі російські окупанти вдарили балістикою по Кривому Рогу. Там обійшлося без постраждалих, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Унаслідок атаки пошкоджені 9 приватних та 5 багатоквартирних будинків, адміністративні будівлі та автомобілі. Для надання допомоги у школі неподалік від місця удару розгорнули оперативний штаб.

Обстріл Кривого Рогу Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Обстріл Кривого Рогу Фото: Голова Дніпропетровської ОВА

Крім того, вночі ворог безпілотниками цілив по Синельниківському району Дніпропетровської області, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа. Внаслідок атаки загинуло двоє літніх людей — 77-річний чоловік та 72-річна жінка. Ще одна жінка дістала поранення, наразі їй надають допомогу у медзакладі. Загалом внаслідок атаки постраждали 3 будинки, на місці ударів виникли пожежі.

Обстріл Запоріжжя

Ввечері 20 січня РФ атакувала Запоріжжя, скерувавши на місто десятки "Шахедів", зазначили в ОВА. Внаслідок атаки загинули троє людей. Загалом внаслідок обстрілу регіону за минулу добу загинули четверо людей, ще шестеро дістали поранення.

Росіяни завдали 749 ударів по 34 населених пунктах Запорізької області. 19 із них — це авіаудари. Також було застосовано 432 безпілотники різної модифікації (переважно FPV).

Атака на Одещину

Уночі під атакою перебувала й Одеська область. Росіяни атакували південь регіону безпілотниками, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Обстріл Одещини Фото: ДСНС Обстріл Одещини Фото: ДСНС

Внаслідок атаки було пошкоджено житлову та промислову інфраструктуру. Одна людина дістала поранення.

В Одеському районі було пошкоджено та зруйновано житлові будинки. Також під атакою опинилося складське приміщення з меблевими виробами.

За попередньою інформацією, поранення ноги дістав 50-річний чоловік.

Нагадаємо, що 21 січня у Росії під атакою опинилася енергоінфраструктура в містах Орел та Бєлгород. Після "прильотів" повідомлялося про масові відключення електроенергії.

Для атаки на Україну 20 січня РФ використала нову ерзац-балістичну ракету РМ-48У, а також свіжі крилаті ракети Х-101, вироблені лише 19 днів тому. Також вперше за тривалий час Росія застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" із Криму.

Минулої ночі окупаційні війська РФ завдали удару по Києву за допомогою балістичних ракет та безпілотників, через що на лівому березі столиці майже повністю припинилося електропостачання.