Россия атаковала "Искандером" и сотней БПЛА: какие последствия обстрелов Украины (фото)
Российские оккупанты в ночь на 21 января атаковали Днепропетровскую область, Запорожье, Одесскую область. Для этого применяли ударные БПЛА и ракету "Искандер".
В частности, в Запорожье известно о четырех погибших, на Днепропетровщине — о двух. Фокус собрал все, что известно на данный момент о ночных обстрелах.
В общем враг использовал баллистическую ракету "Искандер-М" и 97 ударных беспилотников — "Шахеды", "Герберы" и другие. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Украинская ПВО сбила или смогла подавать 84 вражеских БПЛА.
В то же время было зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных БпЛА на 11 локациях.
Обстрел Днепропетровщины
Ночью российские оккупанты ударили баллистикой по Кривому Рогу. Там обошлось без пострадавших, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул. В результате атаки повреждены 9 частных и 5 многоквартирных домов, административные здания и автомобили. Для оказания помощи в школе неподалеку от места удара развернули оперативный штаб.
Кроме того, ночью враг беспилотниками целился по Синельниковскому району Днепропетровской области, сообщил глава ОВА Александр Ганжа. В результате атаки погибли двое пожилых людей — 77-летний мужчина и 72-летняя женщина. Еще одна женщина получила ранения, сейчас ей оказывают помощь в медучреждении. Всего в результате атаки пострадали 3 дома, на месте ударов возникли пожары.
Обстрел Запорожья
Вечером 20 января РФ атаковала Запорожье, направив на город десятки "Шахедов", отметили в ОВА. В результате атаки погибли три человека. Всего в результате обстрелов региона за минувшие сутки погибли четыре человека, еще шесть получили ранения.
Россияне нанесли 749 ударов по 34 населенным пунктам Запорожской области. 19 из них — это авиаудары. Также было применено 432 беспилотника различной модификации (преимущественно FPV).
Атака на Одесскую область
Ночью под атакой находилась и Одесская область. Россияне атаковали юг региона беспилотниками, сообщил глава ОГА Олег Кипер.
В результате атаки была повреждена жилая и промышленная инфраструктура. Один человек получил ранения.
В Одесском районе были повреждены и разрушены жилые дома. Также под атакой оказалось складское помещение с мебельными изделиями.
По предварительной информации, ранение ноги получил 50-летний мужчина.
Напомним, что 21 января в России под атакой оказалась энергоинфраструктура в городах Орел и Белгород. После "прилетов" сообщалось о массовых отключениях электроэнергии.
Для атаки на Украину 20 января РФ использовала новую эрзац-баллистическую ракету РМ-48У, а также свежие крылатые ракеты Х-101, произведенные всего 19 дней назад. Также впервые за долгое время Россия применила гиперзвуковую ракету "Циркон" из Крыма.
Прошлой ночью оккупационные войска РФ нанесли удар по Киеву с помощью баллистических ракет и беспилотников, из-за чего на левом берегу столицы почти полностью прекратилось электроснабжение.