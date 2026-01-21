Россия атаковала "Искандером" и сотней БПЛА: какие последствия обстрелов Украины (фото)

Российские оккупанты в ночь на 21 января атаковали Днепропетровскую область, Запорожье, Одесскую область. Для этого применяли ударные БПЛА и ракету "Искандер".

В частности, в Запорожье известно о четырех погибших, на Днепропетровщине — о двух. Фокус собрал все, что известно на данный момент о ночных обстрелах.

В общем враг использовал баллистическую ракету "Искандер-М" и 97 ударных беспилотников — "Шахеды", "Герберы" и другие. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Украинская ПВО сбила или смогла подавать 84 вражеских БПЛА.

В то же время было зафиксировано попадание баллистической ракеты и 13 ударных БпЛА на 11 локациях.

Обстрел Днепропетровщины

Ночью российские оккупанты ударили баллистикой по Кривому Рогу. Там обошлось без пострадавших, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул. В результате атаки повреждены 9 частных и 5 многоквартирных домов, административные здания и автомобили. Для оказания помощи в школе неподалеку от места удара развернули оперативный штаб.

Обстрел Кривого Рога Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Обстрел Кривого Рога Фото: Голова Дніпропетровської ОВА

Кроме того, ночью враг беспилотниками целился по Синельниковскому району Днепропетровской области, сообщил глава ОВА Александр Ганжа. В результате атаки погибли двое пожилых людей — 77-летний мужчина и 72-летняя женщина. Еще одна женщина получила ранения, сейчас ей оказывают помощь в медучреждении. Всего в результате атаки пострадали 3 дома, на месте ударов возникли пожары.

Обстрел Запорожья

Вечером 20 января РФ атаковала Запорожье, направив на город десятки "Шахедов", отметили в ОВА. В результате атаки погибли три человека. Всего в результате обстрелов региона за минувшие сутки погибли четыре человека, еще шесть получили ранения.

Россияне нанесли 749 ударов по 34 населенным пунктам Запорожской области. 19 из них — это авиаудары. Также было применено 432 беспилотника различной модификации (преимущественно FPV).

Атака на Одесскую область

Ночью под атакой находилась и Одесская область. Россияне атаковали юг региона беспилотниками, сообщил глава ОГА Олег Кипер.

Обстрел Одесской области Фото: ДСНС Обстрел Одесской области Фото: ДСНС

В результате атаки была повреждена жилая и промышленная инфраструктура. Один человек получил ранения.

В Одесском районе были повреждены и разрушены жилые дома. Также под атакой оказалось складское помещение с мебельными изделиями.

По предварительной информации, ранение ноги получил 50-летний мужчина.

Напомним, что 21 января в России под атакой оказалась энергоинфраструктура в городах Орел и Белгород. После "прилетов" сообщалось о массовых отключениях электроэнергии.

Для атаки на Украину 20 января РФ использовала новую эрзац-баллистическую ракету РМ-48У, а также свежие крылатые ракеты Х-101, произведенные всего 19 дней назад. Также впервые за долгое время Россия применила гиперзвуковую ракету "Циркон" из Крыма.

Прошлой ночью оккупационные войска РФ нанесли удар по Киеву с помощью баллистических ракет и беспилотников, из-за чего на левом берегу столицы почти полностью прекратилось электроснабжение.