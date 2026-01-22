Росія вночі атакувала Одещину: від кульового поранення загинув хлопець

Російські окупанти в ніч на 22 січня атакували Одеський район ударними безпілотниками. Внаслідок атаки загинув юнак 2009 року народження. Водночас повідомляють, що він міг зазнати кульового поранення від роботи мобільно-вогневої групи по "Шахедам".

Ворожий дрон влучив у багатоповерховий будинок. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Російський дрон застряг між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку, утім не здетонував. Внаслідок атаки було пошкоджено фасад та скління будинку, а також припарковані автомобілі.

З багатоповерхівки було евакуйовано 58 людей, зокрема — 8 дітей.

Внаслідок нічної атаки ворога смертельного поранення зазнав хлопець 2009 року народження.

Місцевий канал "Chornomorsk | Черноморск" повідомив, що в Олександрівці на вулиці Новій під час сну від кульового поранення загинув 15-річний хлопець. Тіло дитини вранці виявила мати. Наразі поліція з'ясовує обставину.

Відео дня

У коментарях люди зазначають, що хлопець дістав кульове поранення внаслідок роботи мобільних вогневих груп по "Шахедах".

Водночас поліція наразі не коментувала інформацію про можливу загибель.

Повітряні сили ЗСУ вранці 22 січня відзвітували, що ворог атакував територію України 94 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 80 ворожих БПЛА. Було зафіксовано влучання 10 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих БПЛА на чотирьох локаціях.

Близько 2 ночі Повітряні сили повідомили про рух безпілотників в бік Чорноморська.

Нагадаємо, що в ніч на 21 січня росіяни атакували Дніпропетровщину, Запоріжжя, Одеську область.

Раніше військовий експерт Олександр Коваленко пояснював, як Росія отримує в мережах цінну інформацію про підсумки обстрілів України.