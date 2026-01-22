ЗС РФ влучили в житловий будинок у Кривому Розі: над містом здіймається стовп диму (фото)

22 січня Росія завдала прицільного удару балістичною ракетою по житловому будинку в Кривому Розі, над містом здійнявся густий стовп диму.

Як повідомляє волонтер Тимофій "Кучер", попередньо відомо, що влучання сталося саме в житловий будинок у Кривому Розі.

"За неофіційною інформацією маю інфу від знайомих з Кривого про влучання балістичної ракети в житловий будинок", — йдеться в дописі волонтера.

У Кривому Розі помітили стовп диму після удару ЗС РФ Фото: Труха

Місцеві телеграм-канали зазначають, що хмара диму над місцем удару продовжує зростати, що свідчить про можливе поширення пожежі. Наразі деталі щодо постраждалих та масштабу руйнувань уточнюються.

Як повідомляє видання "Свої. Кривий Ріг", День Соборності в місті цього року відзначається під час масованого обстрілу. Місцеві жителі змушені ховатися від ударів у підземних переходах.

Відео дня

Жителі Кривого Рогу ховаються від ударів ЗС РФ у підземних переходах Фото: Telegram

Посилаючись на публікацію місцевої мешканки, видання зазначає, що жінку з дитиною госпіталізували після влучання балістичної ракети.

"А так виглядає її будинок. На місці пекло. Чекаємо офіційної інформації", — ідеться в дописі.

Наслідки влучання ЗС РФ у Кривому Розі Фото: Telegram

Крім цього, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що місто вже понад десять годин під атакою дронів-шахедів. Сьогодні по Кривому Рогу також вдарили балістичною ракетою. За його словами, над містом ще можуть бути шахеди.

Окремо Вілкул уточнив, що внаслідок нічної атаки дронів-шахедів у Саксаганському районі пошкоджено три двоповерхові будинки, чотири котеджі та п'ять будинків приватного сектору. Обстеження триває, а в ліквідації наслідків задіяні всі необхідні оперативні та комунальні служби.

Наслідки удару ЗС РФ по Кривому Рогу Фото: Telegram

Для постраждалих оперативно розгорнули Штаб допомоги в музичній школі поруч. Там жителі можуть оформити заяви на матеріальну допомогу від міста, а також отримати будівельні матеріали — ОСБ, плівку та інші необхідні речі.

Нагадаємо, що в ніч на 22 січня росіяни атакували Одещину ударними БпЛА, і внаслідок цієї атаки загинув юнак 2009 року народження.

Також Фокус писав, що в ніч на 21 січня ЗС РФ вдарили балістикою по Кривому Рогу, пошкодивши 9 приватних і 5 багатоквартирних будинків.