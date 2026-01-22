ВС РФ попали в жилой дом в Кривом Роге: над городом поднимается столб дыма (фото)

22 января Россия нанесла прицельный удар баллистической ракетой по жилому дому в Кривом Роге, над городом поднялся густой столб дыма.

Как сообщает волонтер Тимофей "Кучер", предварительно известно, что попадание произошло именно в жилой дом в Кривом Роге.

"По неофициальной информации имею инфу от знакомых из Кривого о попадании баллистической ракеты в жилой дом", — говорится в заметке волонтера.

В Кривом Роге заметили столб дыма после удара ВС РФ Фото: Труха

Местные телеграмм-каналы отмечают, что облако дыма над местом удара продолжает расти, что свидетельствует о возможном распространении пожара. Сейчас детали относительно пострадавших и масштаба разрушений уточняются.

Как сообщает издание "Свои. Кривой Рог", День Соборности в городе в этом году отмечается во время массированного обстрела. Местные жители вынуждены прятаться от ударов в подземных переходах.

Жители Кривого Рога прячутся от ударов ВС РФ в подземных переходах Фото: Telegram

Ссылаясь на публикацию местной жительницы, издание отмечает, что женщину с ребенком госпитализировали после попадания баллистической ракеты.

"А так выглядит ее дом. На месте ад. Ждем официальной информации", — говорится в заметке.

Последствия попадания ВС РФ в Кривом Роге Фото: Telegram

Кроме этого, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что город уже более десяти часов под атакой дронов-шахедов. Сегодня по Кривому Рогу также ударили баллистической ракетой. По его словам, над городом еще могут быть шахеты.

Отдельно Вилкул уточнил, что в результате ночной атаки дронов-шахедов в Саксаганском районе повреждены три двухэтажных дома, четыре коттеджа и пять домов частного сектора. Обследование продолжается, а в ликвидации последствий задействованы все необходимые оперативные и коммунальные службы.

Последствия удара ВС РФ по Кривому Рогу Фото: Telegram

Для пострадавших оперативно развернули Штаб помощи в музыкальной школе рядом. Там жители могут оформить заявления на материальную помощь от города, а также получить строительные материалы — ОСБ, пленку и другие необходимые вещи.

Напомним, что в ночь на 22 января россияне атаковали Одесскую область ударными БпЛА, и в результате этой атаки погиб юноша 2009 года рождения.

Также Фокус писал, что в ночь на 21 января ВС РФ ударили баллистикой по Кривому Рогу, повредив 9 частных и 5 многоквартирных домов.