"Безпрецедентна" зустріч: у Білому домі оцінили переговори США, України та РФ в Абу-Дабі

У Білому домі оцінили перебіг переговорів щодо закінчення війни між США, Україною та Росією в Абу-Дабі, назвавши їх позитивні сторони.

Офіційний Вашингтон відгукується про переговори в ОАЕ схвально й вважає, що зустріч дала певні поштовхи на шляху до досягнення миру в Україні. Про це під час брифінгу розповіла прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Посадовиця зазначила, що, попри те, що зустрічі відбувалися переважно поза прицілом світових ЗМІ, вони мали "історичне значення". Річ у тому, що президенту США Дональду Трампу вдалося врешті посадити за стіл мирних переговорів сторони конфлікту.

За словами Левітт, Трамп особисто залишається залученим до переговорного процесу. Політик зацікавлений у закінченні війни і тому постійно отримує оновлену інформацію про перебіг зустрічей від своїх спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Водночас наразі Білий дім не готовий розкривати інформацію про наступні контакти з Кремлем щодо досягнення мирної угоди. Левітт наголосила, що адміністрація Трампа не готова інформувати про підготовку нової телефонної розмови між американським лідером та главою Кремля Володимиром Путіним.

Мирні переговори — останні новини

26 січня народний депутат від фракції "Слуга народу" та дипломат Богдан Яременко у коментарі "Телеграфу" розповів, що Володимир Зеленський хотів залучити Китай до переговорів з Росією.

25 січня видання The New York Times повідомляло, що Україна та США обговорювали розміщення на Донбасі миротворчого контингенту. Однак Кремль виступив проти такого рішення.

Також 25 січня у Politico розкрили, що у переговорах, окрім територій, залишаються спірні моменти довкола гарантій безпеки та ЗАЕС.