"Беспрецедентная" встреча: в Белом доме оценили переговоры США, Украины и РФ в Абу-Даби

В Белом доме оценили ход переговоров по окончанию войны между США, Украиной и Россией в Абу-Даби, назвав их положительные стороны.

Официальный Вашингтон отзывается о переговорах в ОАЭ одобрительно и считает, что встреча дала определенные толчки на пути к достижению мира в Украине. Об этом во время брифинга рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Чиновница отметила, что, несмотря на то, что встречи происходили преимущественно вне прицела мировых СМИ, они имели "историческое значение". Дело в том, что президенту США Дональду Трампу удалось наконец посадить за стол мирных переговоров стороны конфликта.

По словам Левитт, Трамп лично остается вовлеченным в переговорный процесс. Политик заинтересован в окончании войны и поэтому постоянно получает обновленную информацию о ходе встреч от своих спецпредставителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Відео дня

В то же время пока Белый дом не готов раскрывать информацию о следующих контактах с Кремлем по достижению мирного соглашения. Левитт отметила, что администрация Трампа не готова информировать о подготовке нового телефонного разговора между американским лидером и главой Кремля Владимиром Путиным.

Мирные переговоры — последние новости

26 января народный депутат от фракции "Слуга народа" и дипломат Богдан Яременко в комментарии "Телеграфу" рассказал, что Владимир Зеленский хотел привлечь Китай к переговорам с Россией.

25 января издание The New York Times сообщало, что Украина и США обсуждали размещение на Донбассе миротворческого контингента. Однако Кремль выступил против такого решения.

Также 25 января в Politico раскрыли, что в переговорах, кроме территорий, остаются спорные моменты вокруг гарантий безопасности и ЗАЭС.