"Президент пробовал": Зеленский хотел привлечь Китай к переговорам с РФ, — дипломат

Украина пытается заручиться максимальной международной поддержкой, чтобы приблизить конец войны, но некоторые страны продолжают защищать интересы Кремля. Среди них особое место принадлежит Китаю, который активно поддерживает Россию и обеспечивает ее экономическими и техническими ресурсами.

В комментарии изданию "Телеграф" народный депутат от фракции "Слуга народа" и дипломат Богдан Яременко рассказал, что Китай стремится не допустить поражения Москвы и даже не скрывает этого.

Более того, Пекин поддерживает Россию не просто так, а с четким стратегическим смыслом. Именно Китай поставляет в РФ технику, транспорт и материальные ресурсы, которые Москва не способна производить в таких масштабах.

В частности, по мнению дипломата, Китай воспринимает российско-украинскую войну как столкновение Кремля с Западом и стремится не допустить победы США и Европы.

Кроме того, депутат подчеркнул, что Украине практически невозможно изменить позицию Пекина.

Відео дня

"Китай давно осознал свои национальные интересы и мы не можем убедить их в том, что то, что происходит в Украине, Китай понимает неправильно. Они понимают так, как понимают, и свое видение мы им не навяжем ни в коем случае. Поверьте, президент пробовал", — добавил специалист.

Яременко также добавил, что некоторые эксперты рассматривают активное сближение Дональда Трампа с Владимиром Путиным как попытку отдалить Россию от Китая. Однако, по словам нардепа, для Украины это не меняет ситуации.

Он пояснил, что Трамп не рассматривает Путина как врага и не стремится к эскалации конфликта с Россией, из-за чего поддержка для Украины, которую оказывали предыдущие администрации США, значительно уменьшилась.

"Попытка понравиться марсианам, еще кому-то... А нам что с того? Трамп не считает Путина врагом и не хочет никакого обострения в отношениях с Россией. Вот что важно! Мне неизвестны истинные причины такой любви Трампа к Путину, но все это выливается в то, что мы не получаем такой поддержки, которую получали при предыдущей администрации, — резюмировал нардеп", — добавил нардеп.

Напомним, что Украина и Россия закупают ключевые компоненты для боевых БПЛА на одинаковых заводах в Китае. Что интересно, эти предприятия фактически вынуждены организовывать "двойные графики", чтобы клиенты из враждующих стран не пересекались физически.

Также Фокус писал, что, по мнению аналитиков ISW, Россия продолжает намеренно затягивать переговорный процесс по войне в Украине и настаивать на своих первоначальных военных требованиях.