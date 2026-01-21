Покупают детали для дронов на одинаковых заводах: как Китай одновременно обслуживает Украину и РФ, — FT

Война между Россией и Украиной все меньше ограничивается только линией фронта, поскольку ее критически важная часть происходит за тысячи километров — в промышленных районах Китая. Именно там обе страны закупают ключевые компоненты для боевых БПЛА, а также обращаются к одним и тем же производителям.

Как говорится в материале Financial Times, украинские и российские компании, работающие на военный сектор, годами сотрудничают с теми же китайскими заводами, которые изготавливают камеры, двигатели, контроллеры полета, аккумуляторы и электронику для дронов. В результате эти предприятия фактически вынуждены организовывать "двойные графики", чтобы клиенты из враждующих стран не пересекались физически.

Основатель украинской компании TAF Industries Александр Яковенко рассказал в комментарии FT, что во время его поездок в Китай визиты на заводы начали выглядеть как хорошо срежиссированная операция. В частности, встречи планировали с точностью до минут, гостей проводили по служебным входам, иногда просили подождать неподалеку или заводили в пустые конференц-залы. Со временем стало понятно, что такая осторожность связана не с безопасностью, а с тем, что российские клиенты либо только что покидали предприятие, либо должны были приехать следом.

"Наши поставщики прилагают усилия, чтобы справиться с украинскими и российскими клиентами. Они пытаются сделать так, чтобы мы не были на одном заводе одновременно, нас приглашают один раз, а россиян — другой. Поэтому как только машина с россиянами уезжает, машина с украинцами заезжает",- пояснил Яковенко.

Также автор материала отметил, что БпЛА сейчас стали главной ударной силой в войне на истощение. По оценкам экспертов, именно на них приходится подавляющее большинство потерь, и хотя обе стороны активно развивают собственное производство, воды до сих пор сильно зависят от китайских комплектующих.

В общем, цепи поставок России и Украины сходятся в одних и тех же промышленных зонах Шэньчжэня и Гуандуна. Именно там, вдали от взрывов и сирен, решается, какие технологии попадут на фронт и в каких объемах.

Китайские новинки синхронно появляются в Украине и РФ

Руководитель украинской компании "Вырий Дрон" Алексей Бабенко рассказал, что технологические новинки почти синхронно появляются и в украинских, и в российских беспилотниках. Если на российском дроне фиксируют новый модуль или передатчик, украинские инженеры быстро идентифицируют завод-производитель и обращаются к тому же поставщику.

По его словам, китайские компании часто сначала отрицают продажу таких компонентов, но впоследствии соглашаются работать и с украинской стороной. В то же время тот же механизм работает в обратном направлении: решения, которые разрабатываются для Украины, могут появляться и в российских дронах.

"Мы просим их изготовить что-то конкретное для нас, а через неделю они присылают образцы в Россию, а потом начинают производить для них то же самое", — пояснил Алексей Бабенко.

Но несмотря на это, чаще всего украинские военные на фронте сталкиваются с нехваткой деталей, а их противники при этом демонстрируют стабильное обеспечение современными китайскими технологиями. Причина, по словам участников рынка, часто заключается в том, что российские компании готовы платить больше или скупать целые производственные линии.

Какова позиция Китая

Хотя официально Китай заявляет о нейтралитете и запрете экспорта чувствительных беспилотных технологий как в Россию, так и в Украину, западные разведки и украинские чиновники утверждают, что на практике эти ограничения работают выборочно.

"Правительство Китая фактически избегает ответственности, позволяя даже хорошо профинансированным российским компаниям закупать целые производственные линии и вывозить их в Россию — несмотря на западные санкции и действующие ограничения китайского экспортного контроля", — отмечается в статье.

Зато Украина, по данным FT, достигла значительного прогресса в локализации производства дронов, однако даже сейчас около 85 процентов компонентов для простых FPV-дронов имеют китайское происхождение.

"По данным аналитической компании Drone Industry Insights, Китай уже производит 70-80 процентов мировых коммерческих дронов и доминирует в производстве критически важных элементов, таких как контроллеры скорости, датчики, камеры и пропеллеры", — цитирует аналитиков автор статьи.

Более того, эксперты отмечают, что зависимость от китайских производителей делает и Украину, и Россию уязвимыми к любым изменениям в экспортной политике или логистике. В то же время Россия имеет тесные политические и экономические связи с Пекином и смогла наладить более стабильные каналы поставок. В частности, речь идет о переносе части производств непосредственно на территорию РФ.

"Это выглядит как полное безумие, ведь на нашей границе идет горячая война, а за тысячи километров обе стороны общаются в одном групповом чате. Там представитель китайского завода просто говорит: "Россияне платят больше. Поэтому извините, возвращайтесь в следующем году"", — добавляет Бучацкий.

