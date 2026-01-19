Будут запускать со скрытых позиций: россияне из дрона создали упрощенный "Солнцепек" (видео)

Россияне интегрировали 220-мм направляющие от "Солнцепека" в наземный беспилотник, фактически создав упрощенный аналог тяжелой огнеметной системы. Новую платформу, как считают аналитики, враг планирует использовать для термобарических пусков с замаскированных позиций.

Как пишет издание "Милитарный" со ссылкой на видео с испытаниями установки, российские инженеры использовали стандартные 220-мм направляющие от "Солнцепек" и интегрировали их в компактную наземную беспилотную конструкцию. Позже этот проект получил название "Мальвина-М" и, как отмечает издание, он рассчитан на применение термобарических боеприпасов, которые традиционно используются в тяжелых огнеметных системах.

"Во время стрельб используются штатные термобарические реактивные снаряды, предназначенные для ТОС-1А. Речь идет о боеприпасах типа МО.1.01.04М, которые применяют объемно-детонирующее действие", — говорится в материале.

Также автор материала отметил, что концепция новой системы базируется на максимальном удешевлении. В частности, пусковые направляющие смонтированы на простой опорной платформе без полноценного бронированного шасси, и благодаря этому транспортировка такой установки требует значительно меньше ресурсов, чем перемещение гусеничной боевой машины танкового типа.

При этом дальность полета базового термобарического снаряда ТОС-1А составляет около 6 километров. Именно из-за такой относительно небольшой дистанции классические тяжелые огнеметные системы вынуждены работать вблизи линии боевого соприкосновения.

Более того, это неоднократно подтверждалось на практике. В частности, в декабре подразделение Lasar's Group с помощью дронов уничтожило российский "Солнцепек", который пытался сменить позицию в темное время суток.

Наземный дрон, в отличие от полноразмерной боевой машины, имеет меньшую заметность. Такая платформа может осуществлять пуски со скрытых или тщательно замаскированных позиций, не подвергая экипаж непосредственной опасности. Впрочем, беспилотное шасси имеет и очевидные слабые места:

ограниченные возможности наведения;

отсутствие полноценной системы прицеливания.

Именно эти недостатки, как пишет автор, существенно снижают точность стрельбы, а также они негативно влияют на боевую эффективность реактивных снарядов.

В итоге "Мальвина-М" выглядит скорее как компромиссное решение — попытка уменьшить стоимость и риски использования тяжелых огнеметных систем, но с неизбежными потерями в точности, управляемости и результативности применения.

Напомним, что в конце декабря военнослужащие Национальной гвардии Украины уничтожили российскую огнеметную систему "Солнцепёк" стоимостью более 8 миллионов долларов.

Также в интервью Фокусу Михаил Макарук рассказывал, что Россия пытается компенсировать дефицит ракет, переделывая ударные дроны "Шахед" в упрощенные ракетные системы под названием "Герань-5".