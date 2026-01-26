"Президент пробував": Зеленський хотів долучити Китай до переговорів з РФ, — дипломат

Україна намагається заручитися максимальною міжнародною підтримкою, щоб наблизити кінець війни, але деякі країни продовжують захищати інтереси Кремля. Серед них особливе місце належить Китаю, який активно підтримує Росію та забезпечує її економічними та технічними ресурсами.

У коментарі виданню "Телеграф" народний депутат від фракції "Слуга народу" та дипломат Богдан Яременко розповів, що Китай прагне не допустити поразки Москви й навіть не приховує цього.

Ба більше, Пекін підтримує Росію не просто так, а з чітким стратегічним сенсом. Саме Китай постачає до РФ техніку, транспорт та матеріальні ресурси, які Москва не здатна виробляти в таких масштабах.

Зокрема, на думку дипломата, Китай сприймає російсько-українську війну як зіткнення Кремля із Заходом і прагне не допустити перемоги США та Європи.

Крім того, депутат підкреслив, що Україні практично неможливо змінити позицію Пекіна.

"Китай давно усвідомив свої національні інтереси і ми не можемо переконати їх у тому, що те, що відбувається в Україні, Китай розуміє неправильно. Вони розуміють так, як розуміють, і своє бачення ми їм не нав'яжемо в жодному випадку. Повірте, президент пробував", — додав фахівець.

Яременко також додав, що деякі експерти розглядають активне зближення Дональда Трампа з Володимиром Путіним як спробу віддалити Росію від Китаю. Проте, за словами нардепа, для України це не змінює ситуації.

Він пояснив, що Трамп не розглядає Путіна як ворога і не прагне ескалації конфлікту з Росією, через що підтримка для України, яку надавали попередні адміністрації США, значно зменшилася.

"Спроба сподобатися марсіанам, ще комусь… А нам що з того? Трамп не вважає Путіна ворогом і не хоче ніякого загострення у відносинах з Росією. От що важливо! Мені невідомі справжні причини такої любові Трампа до Путіна, але все це виливається в те, що ми не отримуємо такої підтримки, яку отримували при попередній адміністрації, — резюмував нардеп", — додав нардеп.

Нагадаємо, що Україна та Росія закуповують ключові компоненти для бойових БпЛА на однакових заводах у Китаї. Що цікаво, ці підприємства фактично змушені організовувати "подвійні графіки", щоб клієнти з ворогуючих країн не перетиналися фізично.

Також Фокус писав, що, на думку аналітиків ISW, Росія продовжує навмисно затягувати переговорний процес щодо війни в Українії та наполягати на своїх початкових воєнних вимогах.