Путін навмисно затягує мирний процес і не йде на компроміс: ISW пояснив стратегію Кремля

Росія продовжує навмисно затягувати переговорний процес щодо війни в Українії та наполягати на своїх початкових воєнних вимогах, а також відкидає західні пропозиції щодо безпеки для Києва.

Як йдеться у звіті американський Інститут вивчення війни (ISW) за 25 січня, Кремль використовує переговори як інструмент для збереження власної стратегії і створення штучних перепон на шляху до миру. Зокрема,, російські чиновники регулярно посилаються на "фундаментальні домовленості", нібито досягнуті на саміті США–Росія на Алясці у серпні 2025 року, хоча офіційних документів чи спільних результатів після цієї зустрічі немає.

За даними американських джерел, російські дипломати, включно із заступником міністра закордонних справ Сергієм Рябковим та директором Другого департаменту СНД МЗС Олексієм Поліщуком, наполягають на головних вимогах Кремля:

нейтралітет і без’ядерний статус України;

зміна уряду в Києві;

захист росіян і російськомовного населення;

а також усунення "загроз безпеці" РФ.

Ба більше, Поліщук відкинув будь-які пропозиції щодо післявоєнних гарантій безпеки чи розгортання миротворців до укладення мирної угоди, та фактично заблокував прогрес переговорів.

"Поліщук заявив, що сторони переговорів повинні завершити укладення мирної угоди, перш ніж вести переговори щодо гарантій безпеки, відкинувши як часові рамки, так і складові угоди щодо зусиль, які очолює команда президента США Дональда Трампа", — додали аналітики.

Крім того, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що участь Москви в переговорах використовується для того, щоб стримати тиск США, який міг би підірвати російську військову кампанію. Він критично оцінив політику адміністрації Трампа, назвавши її "імпульсивною", та підкреслив, що Росія не збирається йти на поступки під зовнішнім тиском. Також аналітики ISW наголсили, що Кремль досі не продемонстрував жодних ознак готовності до компромісу.

"Захід, включаючи Сполучені Штати, не зміг спростувати теорію перемоги Путіна, і що Кремль не висловив жодних ознак готовності до компромісу. Сполучені Штати та Європа можуть спростувати теорію перемоги Путіна та змусити Росію піти на поступки шляхом додаткового тиску, такого як посилення військового потенціалу України, санкції та арешт іноземних російських активів, а також обмеження доступу Росії до ресурсів, необхідних для підтримки її довгострокових військових зусиль", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, що під час переговорів в ОАЕ 23 і 24 січня представники України і США обговорювали можливість розміщення миротворчих сил нейтральних країн на окупованій частині Донецької області, проте Росія категорично відкинула цей варіант.

Також Фокус писав, що, за словами Володимира Зеленського, Київ погодив із Вашингтоном двосторонні умови щодо гарантій безпеки.