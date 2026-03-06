Контрольный выстрел по "Адмиралу Эссену": как Украина добила один из носителей "Калибров" на Черном море

Ракетоносец "Адмирал Эссен" (проект 11356Р, класс "Григорович") — это, пожалуй, один из самых чаще всего пи....нных ракетоносцев за время войны.

Впервые ему прилетело в Бердянске, когда ВСУ решили, что "Точка-У" — тоже неплохая противокорабельная ракета. "Эссен" был поврежден, его ремонтировали больше года, потому что опять же, надстройка, радары, ну вот это все.

Перегнали в Севастопольскую гавань. Ну, теперь можно показать мощь одного из новых ракетоносцев. Но туда наведались добрые БЭКи — и "Эссен" снова получил пи....ды. В этот момент уже в моторный отсек.

Отремонтировали, перегнали в Новороссийск. И тут прилетают дроны и дают ему там пи...ды.

В результате я читаю такие новости.

"Источники в СБУ раскрыли детали поражения фрегата "Адмирал Эссен": корабль больше не может бить "Калибрами" по Украине. Наши источники в спецслужбе подтвердили: во время атаки на порт "Новороссийск" в ночь на 2 марта СБУ вместе с Силами обороны поразила фрегат "Адмирал Эссен" — носитель восьми крылатых ракет "Калибр". Удар пришелся по средней надстройке корабля. В результате этого:

взорвались гранатометы отстрела тепловых ловушек и рассеивателей радиосигнала;

поврежден комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25, который обнаруживает радиолокационное излучение и создает помехи;

поражены радары подсветки целей ЗР-90 "Орех", входящие в систему наведения корабельного зенитного ракетного комплекса;

вероятно, поврежден основной обзорный радар "Фрегат-М2М", который отвечает за дальнее обнаружение воздушных и надводных целей.

В ходе операции СБУ прорвала плотную и многоуровневую систему вражеской ПВО вокруг Новороссийской бухты и порта. Пожар на палубе продолжался около 18 часов — это свидетельствует о серьезных внутренних разрушениях и затрудненной работе аварийных команд.

Корабль получил критические повреждения, которые существенно ограничивают возможность применения им крылатых ракет "Калибр". Сейчас фрегат не может наносить удары по территории Украины".

...Добейте уже его, пусть не мучается.

