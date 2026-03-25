План войны на 2-3 года: почему Украина должна его иметь, даже если воевать столько не придется

Украине очень нужен план войны на 2–3 года — но вовсе не потому, что придется воевать именно столько, рассуждает военнослужащий Александр Карпюк (позывной "Серж Марко"). Здесь уместно вспомнить старую римскую поговорку: "Хочешь мира — готовься к войне"...

Александр Карпюк
Военный блогер
Бойцы ВСУ планируют ближайшие боевые действия
Важно понимать, что нужно делать в ближайшее время | Фото: Из открытых источников

Стало больше новостей о том, что Украина должна иметь план войны на 2–3 года.

И это правильно.

Не потому, что нам надо будет воевать 2–3 года, нет. А потому что мы должны быть к этому готовы.

Стратегия РФ базируется на мысли, что Украина уже скоро потеряет способность к сопротивлению, и надо две–три недели, чтобы ее дожать. Это то, что насыпают Путину его генералы, которым очень хочется жить, если все же их работа закончится перемирием с невыполненными планами.

Если Украина восстановит статус-кво на поле боя, задекларирует увеличение ударных возможностей на будущее и устойчивость в долгосрочной перспективе — это и будет для РФ причиной сесть за стол переговоров.

Si vis pacem, para bellum (с)

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

