Трагедия 14-й бригады: как воинов оставили на безнадежных позициях ради отчетов командиров

Скажу одно непопулярное мнение по вопросу бойцов 14-й бригады.

Действительно, есть бригады, в которых приданные-переданные подразделения — это мрак. И на фоне новостей об улучшении координации и корпусной системе — это выглядит не очень.

Также есть бригады, которые до сих пор держатся за общую логику "ни шагу назад, а то вы...бет высшее руководство за про...баные позиции".

Тот факт, что в современной войне бойцы на отрезанной от логистики позиции мало что держат фактически (кроме позиций в отчетах) — никого там не ...бет. И если ты даже дронами не можешь обеспечить туда логистику — то людей надо забирать отсюда.

Відео дня

Потому что это не удержание линии, а имитация ради красивых отчетов. А потом (и о таких случаях тоже обычно молчат) линия, которую "согласно" кто-то держит на бумагах, в итоге оказывается неожиданно про…бана, и туда срочно надо вываливать "пожарную" команду дронщиков и штурмовиков. И восстановить "статус-кво" там становится гораздо дороже и по средствам, и по человеческим жизням. Это цена за предыдущую имитацию.

Важно

Возможно, надо как-то переосмыслить то "ни шагу назад", а?

А то как-то странно выглядят заявления руководства о том, как они ценят жизнь пехотинцев, параллельно с новостями о том, как какие-то пехотинцы без ротаций сотни дней сидели на позициях. Если кто-то сверху не понимает, как такие случаи демотивируют людей идти по мобилизации, то хочу заверить — прям очень.

Пехотинец — это дорого. Он должен быть прикрыт дронами, РЭБом, соответственно обеспечен, а на его позиции должны быть соответствующая ротация и связь. Тогда эта позиция действительно держит сектор. Ну и ситуация с 14-й бригадой, которая, наконец, привлекла внимание к этой проблеме, может действительно изменить что-то в общей ситуации.

От себя скажу, что такие ситуации далеко не в каждой бригаде, больше скажу — в основном командиры берегут личный состав, и если держат позиции — то реально держат. Все же мы не армия РФ. Поэтому если вы пойдете в бригаду с хорошей координацией и адекватной дроновой компонентой, то в такой ситуации вы не будете. Но дело как раз в том, чтобы такие ситуации в принципе стали недопустимыми в этой войне.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно