Российская армия почти полностью "поглотила" Мирноград в Донецкой области, — УП

Россияне полноценно развернула в Мирнограде свою артиллерию и инфраструктуру для операторов БПЛА. В то же время украинские военные продолжают удерживать позиции на северной окраине города.

"Противник свободно передвигается по городу — и не только на юге, но и в центре и на севере. Он развернул инфраструктуру для своих пилотов, которые работают и по северу Мирнограда, и за ним. У них множество точек взлета. Параллельно они накапливают артиллерию", — рассказали собеседники "Украинской правды" на Покровском направлении среди военных.

В нескольких районах даже есть признаки наличия командных пунктов, развернуты средства связи, РЭБ.

По данным, предоставленным УП, дальнейшее удержание позиций на севере Мирнограда "нецелесообразно". Военных, которые остаются на окраинах города, надо выводить.

Відео дня

Все подъезды к городу находятся в кол-зоне. В районе Светлого и Ровно — двух сел между Покровском и Мирноградом — уже давно сформировался "мешок".

Мирноград в последних сводках Генштаба ВСУ не упоминается. Только отмечают, что на Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Дорожное, Покровск, Котлино, Уют, Удачное, Муравка, Новоподгородное, Молодецкое, Новопавловка, Филиал в направлении Новоалександровки, Васильевки, Анновки и Шевченко.

Напомним, еще в феврале 2026 года Фокус писал, что оборона Мирнограда стремительно приближается к критической черте, а вместе с ней меняется и конфигурация фронта на востоке Донецкой области. Российские войска усиливают давление на Покровско-Мирноградскую агломерацию, продвигаясь в городах и на флангах.

А украинские военные рассказывали, что на Покровском направлении российская армия изменила подход к ведению наступательных действий. Так, враг сделал ставку на массовое использование пехоты вместо тяжелой техники.