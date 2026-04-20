Російська армія майже повністю "поглинула" Мирноград в Донецькій області, — УП

Росіяни повноцінно розгорнула в Мирнограді свою артилерію та інфраструктуру для операторів БПЛА. В той же час українські військові продовжують утримувати позиції на північній околиці міста.

"Противник вільно пересувається по місту – і не лише на півдні, а й в центрі та на півночі. Він розгорнув інфраструктуру для своїх пілотів, які працюють і по півночі Мирнограда, і за ним. У них безліч точок зльоту. Паралельно вони накопичують артилерію", — розповіли співрозмовники "Української правди" на Покровському напрямку серед військових.

У кількох районах навіть є ознаки наявності командних пунктів, розгорнуті засоби звʼязку, РЕБ.

За даними, наданими УП, подальше утримання позицій на півночі Мирнограда "недоцільне". Військових, які залишаються на околицях міста, треба виводити.

Усі підʼїзди до міста перебувають у кіл-зоні. У районі Світлого та Рівного – двох сіл між Покровськом і Мирноградом – уже давно сформувався "мішок".

Мирноград в останніх зведеннях Генштабу ЗСУ не згадується. Лишень зазначають, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Дорожнє, Покровськ, Котлине, Затишок, Удачне, Муравка, Новопідгородне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія у напрямку Новоолександрівки, Василівки, Ганнівки та Шевченка.

Нагадаємо, ще у лютому 2026 року Фокус писав, що оборона Мирнограда стрімко наближається до критичної межі, а разом із нею змінюється й конфігурація фронту на сході Донеччини. Російські війська посилюють тиск на Покровсько-Мирноградську агломерацію, просуваючись у містах і на флангах.

А українські військові розповідали, що на Покровському напрямку російська армія змінила підхід до ведення наступальних дій. Так, ворог зробив ставку на масове використання піхоти замість важкої техніки.