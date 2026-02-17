Мирноград і Покровськ: останній рубіж перед новим наступом росіян

Оборона Мирнограда стрімко наближається до критичної межі, а разом із нею змінюється й конфігурація фронту на сході Донеччини. Російські війська посилюють тиск на Покровсько-Мирноградську агломерацію, просуваючись у містах і на флангах. Фокус з'ясував чи означає це початок нової фази наступу РФ і куди зміститься головний удар.

Оборона Мирнограду (Донецька область) виявилася на межі завершення — місто майже повністю поглинають підрозділи російських військ, заявляють аналітики DeepState. За їхніми оцінками, російські сили поступово просуваються й у північну частину Покровська, що створює критичний тиск на українські оборонні позиції.

За повідомленням експертів, у Покровську й на підступах до нього фіксуються точки запуску ворожих безпілотників та активне стягування піхоти супротивника. Це дозволяє противнику вести щільні вогневі контактні бої, зокрема на околицях села Гришине, яке розташоване на північний захід від міста.

Аналітики також відзначають, що російські війська зміцнили свої позиції в районах населених пунктів Рівне та Світле, що може стати плацдармом для подальших спроб просування в глибину території вздовж між Покровськом і Родинським. Такий розвиток подій значно ускладнює оборону українських підрозділів на околицях Мирнограду.

Своєю чергою, інші незалежні джерела зазначають, що в самому Покровську тривають інтенсивні бої й ворог поступово встановлює контроль над окремими кварталами, хоча українські сили продовжують утримувати деякі ділянки на північному заході міста.

Ця динаміка свідчить про те, що фронт у східній частині Донеччини залишається гарячою точкою з високою інтенсивністю бойових дій і значними ризиками для оборонців.

Після Покровсько-Мирноградської агломерації: нова фаза війни

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначає, що Покровськ уже фактично перебуває під контролем російських військ. За його словами, Сили оборони України залишають місто, зберігаючи контроль лише над невеликою частиною на північному заході. Він наголошує, що така ситуація була прогнозованою, оскільки українські підрозділи не могли утримувати місто безкінечно за умов поступового просування противника.

Водночас за словами Коваленка, Покровськ і Мирноград виконали свою роль як стримувальний рубіж.

"Російські війська не змогли швидко прорвати Покровсько-Мирноградську агломерацію та вийти на оперативний простір у напрямку Добропілля і Дружківки з подальшим тиском на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Питання захоплення цих міст стояло перед російським командуванням ще минулого року, однак зараз, коли більша частина Покровська перебуває під контролем РФ, утримання міста українськими силами стало неможливим", — каже Фокусу експерт.

Серед подальших ризиків Коваленко називає відновлення активних дій на Добропільському напрямку та початок боїв за Гришине. Також існує загроза активізації на Дружківському напрямку та посилення тиску на Костянтинівському. За його оцінкою, частина підрозділів другої, 41-ї та 51-ї загальновійськових армій РФ, які діяли на Покровсько-Мирноградському напрямку, може бути передислокована для наступу на Костянтинівку. Це дасть змогу противнику перерозподіляти ресурси на інші ділянки фронту, де потребується підсилення.

Коваленко також підтверджує наявність у Росії резервів, які поки що не були повністю задіяні. За його словами, найбільша їх концентрація спостерігається на Запорізькому напрямку — зокрема на Гуляйпільському та Запорізькому відтинках. Окрім того, пріоритетом для російського командування залишається Слов'янсько-Краматорський плацдарм.

За оцінкою експерта, противник готується до весняної наступальної кампанії.

Рейдові бої під вогнем: що відбувається в Мирнограді

Військовий експерт Олег Жданов описує ситуацію в Мирнограді як "шарувату" — за його словами, місто нагадує листковий пиріг. Частина районів уже повністю перебуває під контролем російських військ, а сам Мирноград фактично опинився в оточенні. Існує лише невелика "сіра зона", якою можливе сполучення з містом, однак і вона не є стабільним коридором — там тривають зустрічні бої.

"В місті відбуваються рейдові дії та штурмові бої: групи заходять одна за одною, виникають стрілецькі сутички, а ситуація постійно змінюється. Українські військові не дають росіянам закріпитися, тоді як противник намагається вибити Сили оборони з позицій", — каже Фокусу експерт.

Жданов наголошує, що українські підрозділи перебувають у вкрай складних умовах: постачання води й боєприпасів здійснюється дронами, евакуація поранених ускладнена. Він зазначає, що бої фактично зводяться до виснаження сторін і завдання втрат одна одній.

Ключовими точками експерт називає Родинське — на північ від Мирнограда — та Гришине над Покровськом. Утримання цих населених пунктів не дозволяє російським військам замкнути оперативне оточення. Якщо ж вони будуть захоплені, існує ризик формування "котла".

Водночас Жданов допускає, що стримування противника може бути пов'язане з добудовою нових рубежів оборони. За його словами, Міністерство оборони отримало дозвіл завершити інженерні укріплення, які раніше не були доведені до кінця. Можливо, нинішні бої дають час для формування нової лінії оборони, на яку зможуть відійти основні сили. Водночас він підкреслює, що це лише припущення.

Щодо загальної ситуації, експерт вважає, що інтенсивність на Покровському напрямку дещо знизилася. Він припускає, що частину сил противник міг перекинути на Гуляйпільський та Оріхівський напрямки. На його думку, для РФ пріоритетом залишається також Запорізька область.

"Навіть у разі припинення вогню це може стати лише паузою, а не завершенням війни. Протяжність Покровського напрямку є найбільшою серед оперативних відтинків фронту, що статистично зумовлює велику кількість атак саме там", — резюмує Жданов.

Нагадаємо, 29 січня "Українська правда" писала про те, що ЗС РФ вже розгорнули у Мирнограді свої штаби та артилерію.

Фокус також писав про те, що росіяни намагаються взяти Покровськ у "клешні".