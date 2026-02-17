"Історія оборони добігає кінця": аналітики DeepState розповіли про ситуацію в Мирнограді

Історія оборони Мирнограду добігає кінця, оскільки місто поглинають російські війська, а в півнінчній частині Покровська фіксуються точки злету БПЛА противника.

ЗС РФ також затягують свою піхоту до Покровська, повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Одночасно з цим, ворог намагається проникати в Гришино з північно-західних околиць Покровська. На західних околицях села вже фіксується накопичення противника та відбуваються вогневі контакти бійців. Окрім спроб просочитися в Гришино зі сторони Покровська, ка*апи здійснюють спроби зі сторони Котлиного, але там їх вдається блокувати і знищувати", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також підкреслили, що противнику вдалось окупувати населений пункт Рівне та практично повністю дотиснути сусіднє село Світле.

Закріплення в цьому районі, за словами експертів, дає можливість противнику здійснювати накопичення для подальшого просування в глибину перешийку між Покровськом та Родинським, що збільшує ризик для залишків угрупування Сил Оборони на околицях Мирнограду.

Відео дня

"Сам Мирноград поглинається противником. Історія його оборони добігає кінця", — наголосили в DeepState.

А згодом аналітики внесли зміни до мапи бойових дій, зазначивши, що ворог просунувся у Мирнограді.

ЗС РФ просунулись у Мирнограді Фото: Скриншот

Нагадаємо, 29 січня "Українська правда" писала про те, що ЗС РФ вже розгорнули у Мирнограді свої штаби та артилерію.

Фокус також писав про те, що росіяни намагаються взяти Покровськ у "клешні".