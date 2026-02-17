"История обороны подходит к концу": аналитики DeepState рассказали о ситуации в Мирнограде

История обороны Мирнограда подходит к концу, поскольку город поглощают российские войска, а в южной части Покровска фиксируются точки взлета БПЛА противника.

ВС РФ также затягивают свою пехоту в Покровск, сообщили аналитики проекта DeepState.

"Одновременно с этим, враг пытается проникать в Гришино с северо-западных окраин Покровска. На западных окраинах села уже фиксируется накопление противника и происходят огневые контакты бойцов. Кроме попыток просочиться в Гришино со стороны Покровска, ка*апы осуществляют попытки со стороны Котлиного, но там их удается блокировать и уничтожать", — говорится в сообщении.

Аналитики также подчеркнули, что противнику удалось оккупировать населенный пункт Ровно и практически полностью дожать соседнее село Светлое.

Закрепление в этом районе, по словам экспертов, дает возможность противнику осуществлять накопления для дальнейшего продвижения в глубину перешейка между Покровском и Родинским, что увеличивает риск для остатков группировки Сил Обороны в окрестностях Мирнограда.

"Сам Мирноград поглощается противником. История его обороны подходит к концу", — отметили в DeepState.

А потом аналитики внесли изменения в карту боевых действий, отметив, что враг продвинулся в Мирнограде.

ВС РФ продвинулись в Мирнограде Фото: Скриншот

Напомним, 29 января "Украинская правда" писала о том, что ВС РФ уже развернули в Мирнограде свои штабы и артиллерию.

Фокус также писал о том, что россияне пытаются взять Покровск в "клешни".