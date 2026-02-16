Россияне пытаются взять Покровск в "клешни": в ВСУ рассказали, какая ситуация на этом участке фронта

Россияне пытаются создать "клешни" вокруг Покровска и Мирнограда, чтобы окружить города и взять под контроль ключевые районы. Однако украинские военные активно противодействуют этим попыткам и ликвидируют врага еще на подходах.

Как сообщает 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ в своем Telegram, российские подразделения активизировали давление на город с направлений Котлино и Родинское, пытаясь окружить ключевые районы. Зато наши военные проводят усиленную разведку с воздуха и минируют вероятные пути продвижения врага, и это затрудняет его действия на поле боя.

В то же время противник продолжает попытки небольшими группами проникнуть из северо-западной части Покровска в направлении Гришино, однако украинские военные обнаруживают такие попытки и ликвидируют врага еще на подходах к населенным пунктам.

"На днях к северу от Покровска зафиксировано проникновение вражеской диверсионно-разведывательной группы в район фермерских хозяйств. В результате контрдействий украинские военнослужащие обнаружили и уничтожили противника", — говорится в сообщении.

По итогам прошлой недели Силы обороны ликвидировали и ранили 255 российских военных, уничтожили и повредили 19 единиц авто- и мототехники, 29 точек запуска беспилотников, 36 укрытий и складов, а также 575 ударных БПЛА.

Кроме того, по данным аналитического проекта DeepState, российские войска оккупировали населенный пункт Ровно, который расположен между Покровском и Мирноградом.

Продвижение ВС РФ на Покровском направлении Фото: Скриншот

По информации с их карты, противник продвинулся в северо-западной части Покровска в направлении Гришино и закрепился на окраинах. В Мирнограде россияне заняли часть "серой зоны" в центре города, а в Родинском, что к северу от Мирнограда, закрепились в восточных районах населенного пункта.

Напомним, военный обозреватель Богдан Мирошников отмечал, что ситуация на Покровском направлении остается напряженной, особенно в Гришино и Родинском. Из-за осложненного снабжения украинских подразделений удержание позиций становится все сложнее.

Кроме того, аналитики DeepState сообщали, что за Покровск продолжаются последние бои, и около 95% города уже находится под контролем российских войск. В то же время украинские силы удерживают отдельные позиции в "серой зоне", поэтому полная оккупация еще не завершена.