"Это вопрос времени": сооснователь DeepState назвал следующую цель РФ после Покровска

Аналитики DeepState сообщают, что за Покровск в Донецкой области продолжаются последние бои, а на карте проекта около 95% этого населенного пункта обозначено как оккупированная территория. Впрочем, взятие города не будет "точкой", поскольку оккупантам еще понадобится контролируемая зона для затягивания сил.

О боях за Покровск соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый рассказал в интервью "Радио Свобода", опубликованном 14 февраля. По его словам, уже можно говорить о фактической оккупации города.

"Можем. Мы об этом говорим уже последнюю неделю точно. В последних нескольких постах пишем о том, что за Покровск идут последние бои", — сказал аналитик.

Он отметил, что о стопроцентной оккупации говорить еще рано, поскольку остаются определенные позиции, где продолжается работа Сил обороны, и враг не может закрепиться на последних участках в "серой зоне".

"Однако я уверен и, к сожалению, вынужден говорить, что это вопрос времени. Это уже те районы, те остатки, которые не могут переломить ход событий. А больше там просто не позволяет делать, в частности, местность", — заявил Роман Погорелый.

Відео дня

При этом, по его мнению, взятие Покровска и Мирнограда для россиян "еще не конец". Оккупантам необходима в дальнейшем подконтрольная им зона для затягивания сил в Покровск, чтобы продолжать наступление.

По словам Погорелого, боевые действия уже ведутся в Гришино на северо-запад от Покровска, а в дальнейшем россияне, если им дадут возможность, могут пойти в сторону Днепропетровской области или к агломерации маленьких населенных пунктов в направлении Шевченко со стороны Родинского, потому что это обеспечит логистику.

"Уверен, что будет распределение группировки войск, потому что там стоит огромное количество ресурсов, которые будут перебрасываться на другие участки. По идее, следующий приоритет у них — Константиновка, потому что надо открывать Славянско-Краматорскую агломерацию. Они в 2026 году нацелены на захват полностью Донецкой области", — сказал соучредитель DeepState.

Покровск и Мирноград на карте DeepState 13 февраля Фото: скриншот

Бои за Покровск: что известно

На карте DeepState 12 февраля было обозначено, что ВС РФ захватили почти весь Покровск. По данным аналитиков, площадь оккупации выросла на 9,35 кв. км и достигла 2 843,3 кв. км, в основном за счет сокращения "серой зоны".

Пресс-служба 7 корпуса Десантно-штурмовых войск 13 февраля рассказывала, что тела ликвидированных в боях за Покровск россиян могли бы заполнить всю Красную площадь в Москве.

В то же время 13 февраля OSINTер с ником Clement Molin рассказывал, что наибольшая активность наблюдается не под Покровском, а рядом с Гуляйполем Запорожской области.