OSINTер показал, где наступают ВСУ и ВС РФ: наибольшая активность не под Покровском

Взаимные артиллерийские и авиационные удары Вооруженных сил Украины и армии Российской Федерации показали две сверхактивные зоны на фронте, при этом украинцы атакуют на небольшом отрезке рядом с Гуляйполем, рассказал OSINTер. Как конфигурация воронок на заснеженных полях открывает настоящие направления наступления обеих армий?

В течение последних двух недель на карте появилось еще 12 тысяч воронок, а суммарное количество попаданий — на уровне 24 тысяч, говорится в серии сообщений в соцсети X OSINTера с ником Clement Molin. При этом самые горячие участки, на которых ВСУ и ВС РФ обмениваются ударами — это отрезок Гуляйполе-Покровское и Покровск-Доброполье. Наибольшее количество воронок — именно под Гуляйполем, написал аналитик, и именно здесь украинские военные проводят контрнаступательные действия.

Clement Molin исследовал спутниковые фото фронта в Украине от Днепра до Константиновки, и также дальше на Купянск. Конфигурация полей с воронками дала возможность сделать выводы о действиях обеих армий. По его мнению, направление наступления ВСУ — между селами Терноватое и Успеновка. Отдельно отмечается, что Покровское в безопасности, потому что он не видит там попаданий. Направление наступления ВС РФ — на Гуляйполе и Покровске, а также на Запорожье и Купянск, написал OSINTер. Другие направления — "второстепенные".

На карте за 12 февраля, составленной на основе спутниковых фото, данные обновлены по состоянию на утро 12 февраля. Аналитики обвел четыре зоны с возросшей активностью, при этом красные отметки — за прошлую неделю, желтые — за текущую. Два участка дают более половины ударов, на двух других — на порядок меньше, заметил он:

Гуляйполе-Покровское — 8 тыс. воронок от снарядов по обе стороны линии фронта (треть);

Покровск-Доброполье — 7 тыс.;

Северск — 1,2 тыс.;

Купянск — 1,2 тыс.

Наступление 2026 — активность ВСУ и ВС РФ в феврале 2026 года Фото: Clement Molin / X

О том, что украинцы продвигаются между Терноватым и Успеновкой, свидетельствуют определенные особенности артударов, отметил Сlement Molin. На увеличенной карте видим, что россияне бьют по позициям, откуда их выбили украинцы (белые круги), а украинцы прошлись полосой ударов по убежищам противника (черные круги).

Наступление 2026 — активность ВСУ под Терноватым-Успеновкой в феврале 2026 года Фото: Clement Molin / X

На участке возле Покровска ВС РФ продолжают усиленно атаковать, говорится в заметке аналитика. Цель ВС РФ — оккупация Доброполья, но бойцы ВСУ держат оборону.

"Покровское направление остается очень активным. Россия наносит массированные удары по этой агломерации, стремясь захватить буферную зону к западу от нее и в конце концов достичь Доброполья. Украинские укрепления и сопротивление, вероятно, очень высокие", — отметил OSINTер.

Отдельные направления, в которых есть повышенная активность россиян, — это участок Степногорск-Запорожье (Камышеваха, Таврическое, Орехов), затишье у Новопавловки-Ивановки, относительная пауза в ударах на Дружковку, Константиновку, Краматорск, много обстрелов под Северском и Купянском.

Наступление 2026 — что известно

Отметим, в начале февраля 2026 года в сети появились сообщения Z-блогеров, которые жаловались на наступление ВСУ на Гуляйпольском направлении. Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заверил, что речь идет не о наступлении, а о контрдиверсионных мероприятиях против россиян, которые инфильтрировались за украинские позиции. Между тем командир 1 штурмового батальона им. Дмитрия Коцюбайло подтвердил, что на указанном отрезке действительно есть активность ВСУ, но операция продолжается и поэтому об этом не нужно говорить.

Напоминаем, 11 февраля Фокус собрал оценки военных обозревателей и экспертов относительно событий под Гуляйполем и возможности наступательных действий ВСУ.