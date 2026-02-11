Контрнаступление ВСУ против наступления РФ: как Гуляйполе стало нервной точкой фронта

Активизация ВСУ на юге вызвала беспокойство у российских пропагандистов, которые заговорили о контрнаступлении под Гуляйполем. В то же время РФ не прекращает собственное наступление и может сосредоточить усилия на трех стратегических городах — Гуляйполе, Покровске и Мирнограде. Фокус разбирался, что на самом деле происходит на фронте, какие риски для украинской обороны и какие сценарии рассматривает враг.

Российские пропагандисты заявили о якобы "контрнаступлении" Вооруженных сил Украины на южном направлении, в частности вблизи Гуляйполя на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

В Силах обороны Юга заявили, что реального широкомасштабного контрнаступления нет: украинские войска продолжают оборонять позиции, в частности в районе Терноватого, где линия фронта находится примерно в 10-15 км от населенного пункта.

По данным Генштаба ВСУ, случаи продвижения врага вглубь украинских позиций — единичные и быстро ликвидированы, и российские войска не удерживали территории. Часть таких заявлений противника, по оценкам аналитиков, появляется, чтобы оправдать ранее распространенную дезинформацию об "успехах" на фронте.

Тем временем российские войска продолжают наступательные действия на нескольких направлениях, и, по оценкам западных экспертов, враг может направить усилия на захват трех ключевых городов, которые имеют стратегическое значение для дальнейших операций.

Наиболее уязвимым считается Гуляйполе — населенный пункт на южном фронте, который много лет был опорой украинской обороны, но в значительной степени уже контролируется российскими подразделениями.

Кроме того, внимание противника сосредоточено на Покровске и Мирнограде в Донецкой области. Захват этих городов мог бы предоставить РФ важные плацдармы для перегруппировки, логистики и дальнейшего давления на ВСУ.

Эксперты отмечают: хотя Россия не имеет значительных успехов в широком масштабе, длительное истощение оборонительных сил Украины на нескольких участках фронта может привести к локальным выигрышам для врага. В частности, продвижение в сторону Запорожья значительно обострило ситуацию, учитывая близость российских подразделений к южным окраинам города.

Аналитики говорят, что даже точечные успехи в этих трех городах могут сместить динамику боев и усилить давление на украинскую оборону, поэтому ситуация остается напряженной.

Фокус разбирался что на самом деле происходит на фронте.

"Многовекторная операция": что означают действия ВСУ на стыке Запорожской и Днепропетровской областей

Военный эксперт Дмитрий Снегирев объясняет: контрнаступательные действия Сил обороны Украины на стыке Запорожской и Днепропетровской областей имеют не только тактическое, но и политическое и информационное значение.

По его словам, речь идет о срыве планов России по созданию так называемой "буферной зоны" на территории Днепропетровщины. Успешные действия ВСУ фактически нивелируют эти намерения и усиливают позиции Украины как на фронте, так и в переговорном контексте.

Российская сторона вынуждена признавать активность украинских подразделений сразу на нескольких направлениях в Запорожской области. В частности, речь идет о районе Дорожнянки, Доброполья, Прилук. По информации самих российских источников, Силам обороны удалось вклиниться в оборону противника и завести подразделения закрепления.

"Кроме того, оккупанты подтверждают деоккупацию населенного пункта Терноватое. Фиксируется продвижение украинских сил со стороны Великомихайловки, а также заход в районы Вороного и Январского", — говорит Фокусу эксперт.

На вопрос, почему это стало возможным, Снегирев обращает внимание на несколько факторов.

Во-первых, сложные погодные условия — густой туман — ограничили использование россиянами разведывательных и ударных БПЛА.

Во-вторых, российские источники признают серьезное влияние отключения незарегистрированных терминалов Starlink. Это существенно нарушило ситуативную осведомленность российских подразделений и горизонтальные связи между ними. Дополнительным фактором стала блокировка Telegram, который использовался как дублирующий канал связи, в частности для подразделений на линии боевого соприкосновения и операторов БПЛА.

"В то же время украинские силы действовали комплексно: были задействованы штурмовые и десантно-штурмовые подразделения, артиллерия, реактивные системы залпового огня, ударные дроны и даже авиация. Это позволило создать предпосылки для развития тактического успеха", — продолжает эксперт.

Наступление ВСУ: попытка разрезать фланги

По оценке эксперта, одна из ключевых целей операции — разрезать фланги российских группировок и заблокировать их продвижение на Гуляйпольском направлении и в сторону Орехова.

"Речь идет о многовекторной операции: с одной стороны — недопущение расширения российского плацдарма в сторону Днепропетровской области, что имеет политическое значение; с другой — срыв планов российского командования по интенсификации боевых действий на Запорожском направлении", — говорит эксперт.

Снегирев также напоминает, что Россия ранее использовала Запорожское направление как элемент военно-политического давления. В частности, звучали заявления о возможности "замораживания" линии фронта в Запорожской и Херсонской областях в обмен на уступки со стороны Украины в Донецкой области. Дальнейшая активизация боевых действий, по его мнению, стала частью этого давления.

Что происходит в Гуляйполе

По словам эксперта, Гуляйполе пока остается "серой зоной". Сообщения о полном контроле города российскими войсками не соответствуют действительности.

"В самом городе продолжаются встречные бои малых штурмовых групп. Россияне не имеют возможности завести туда подразделения полноценного закрепления. Основные усилия противника сосредоточены на попытках контролировать логистические пути, в частности направление железной дороги", — сообщает Снегирев.

Оккупанты применяют тактику так называемых "малых котлов" — пытаются охватить украинские позиции по флангам, перерезать логистику и создать предпосылки для оперативного окружения. Впрочем, по словам Снегирева, этот сценарий был просчитан, а на направление переброшены украинские оперативные резервы.

Удары по Запорожью — элемент давления

Параллельно резко возросла интенсивность ударов по самому Запорожью. Россия бьет как по энергетической инфраструктуре — в частности по теплоэлектростанциям, — так и по жилым кварталам.

По мнению эксперта, это попытка спровоцировать массовые миграционные процессы из города-миллионника, создать хаос и панику на подконтрольных Украине территориях.

Отдельный акцент — удары по предприятиям тяжелой металлургии и оборонно-промышленного комплекса. Таким образом Россия пытается парализовать экономическую активность региона и ослабить оборонный потенциал Украины.

Может ли РФ захватить три города: что стоит за планами по Покровску, Мирнограду и Гуляйполю

Военный обозреватель Денис Попович считает, что возможный захват Покровска и Мирнограда будет иметь для россиян прежде всего оперативно-стратегическое значение.

По его словам, контроль над этими городами открывает путь для наступления на Константиновку — ключевой узел обороны, который считают "южными воротами" к Славяно-Краматорской агломерации. В случае прорыва на этом направлении под угрозой оказывается вся система украинских укреплений на севере Донетчины.

"Что касается Гуляйполя, его захват создает предпосылки для обхода Ореховского района обороны ВСУ сразу с двух сторон. Вероятное встречное движение может происходить со стороны Степногорска. Если такой сценарий будет реализован, возникает реальная угроза для Запорожья", — говорит Фокусу Попович.

В то же время Дмитрий Снегирев отмечает: говорить об отдельном "стратегическом" значении Покровска или Мирнограда некорректно.

По его словам, для Кремля главная цель — не точечный захват городов, а установление контроля над всей территорией Донецкой области в ее административных границах. Накануне эту позицию публично подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров, заявив о намерении довести до "логического завершения" процессы, начатые еще в 2014 году.

Поэтому Покровск и Мирноград — это, по оценке Снегирева, задачи тактического уровня в рамках более широкой кампании.

Эксперт обращает внимание, что сейчас основная интенсивность боевых действий постепенно смещается с Покровского направления на Славянско-Краматорское.

В районе Константиновки оккупанты применяют тактику инфильтрации малых штурмовых групп непосредственно в городскую застройку. Продолжаются тяжелые бои возле Клебан-Быкского водохранилища и в районе Ступочек.

Параллельно сложная ситуация сохраняется на Лиманском направлении. Там россияне пытаются создать предпосылки для блокирования украинского плацдарма и продвижения в сторону Славянска вдоль реки Оскол. Одна из их задач — повторный захват самого Лимана, где также фиксируется тактика проникновения малых групп в городскую зону.

Активизация происходит и на фланге вблизи Северска. Россияне используют это направление как плацдарм для накопления живой силы и базирования операторов БПЛА. Расстояние оттуда до Славянска — около 25 км, до Краматорска — примерно 16 км, что делает это направление стратегически чувствительным.

По оценке Снегирева, конечная цель российской кампании — захват так называемого "пояса украинских крепостей": Константиновки, Славянска, Краматорска и Дружковки.

Именно эти города формируют основу оборонной конфигурации Украины в Донецкой области. И в этом контексте Покровск, Мирноград или Гуляйполе — лишь элементы более широкой стратегии, направленной на изменение баланса сил во всем регионе.