Россияне заявили о контрнаступлении ВСУ возле Гуляйполя: в ISW объяснили, для чего это врагу

Российские оккупанты распространили информацию о том, что украинские военные начали проводить контрнаступательные действия на границе Днепропетровской и Запорожской области. В то же время в ВСУ опровергают эту информацию.

Там отметили, что проводят только мероприятия по зачистке. В американском Институте изучения войны объяснили, что России такие заявления нужны, чтобы опровергнуть предыдущую ложь.

Ранее РФ сообщала о продвижении своих войск на этом направлении. Однако, по словам представителя Сил обороны Юга Владислава Волышина, украинские военные продолжают контролировать Терноватое, а линия фронта проходит в 10-15 км от населенного пункта. В то же время российские оккупанты пытаются просочиться в населенный пункт и установить российский флаг для пропагандистских мероприятий.

Российские военные заявили о контрнаступлении ВСУ возле Гуляйполя

В ISW напоминают, что ранее россияне заявили о локальном контрнаступлении ВСУ на востоке Запорожской области. Якобы украинские военные используют туман, а также проблемы со связью, которые появились у россиян после отключения Starlink.

По данным военкоров РФ, ВСУ продвинулись к Терноватому (на северо-запад от Гуляйполя). Также они утверждали, что украинские военные даже использовали бронетехнику из-за наличия тумана.

Кроме того россияне писали о том, что малые группы ВСУ смогли добраться до Доброполья на этом же направлении. В частности, вражеский Telegram-канал "Рыбарь" публиковал карту якобы продвижения Сил обороны Украины на этом направлении.

Карта русских Фото: Пропагандистский канал Рыбарь

Для чего россияне распространяют фейк

Блогер и военный корреспондент Богдан Мирошников объяснял, что информация о "контрнаступлении" на гуляйпольском направлении не соответствует действительности. По его словам, речь идет о локальных контратаках и очередной зачистке нескольких населенных пунктов, которые до этого зачищались уже раз 5-10 (но врагом они де-факто не контролировались).

"И это явно не последние зачистки этих н.п. Потому что с вероятностью 50% ночью туда снова просочатся оккупанты, и зачищать надо будет по-новому. Это не наступление и не контрнаступление. Наши войска как находились в обороне — так и находятся", — пояснил Мирошников.

В то же время портал DeepState в последнем обновлении карты сообщил о продвижении противника вблизи Гуляйполя. Информации о продвижении ВСУ аналитики не имеют.

Ранее стало известно, что российские Z-блогеры распространяют ложную информацию о якобы"контрнаступлении ВСУ" под Гуляйполем и о том, как проходит линия боев, заявили в Силах обороны юга. Единственное, на что на самом деле смогли вражеские войска, — это заскочить в село, а потом их сразу "зачистили".

Напоминаем, в феврале военные аналитики рассказали о предстоящем весеннем наступлении ВС РФ и уточнили, что оно состоится не под Гуляйполем.