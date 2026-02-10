Росіяни заявили про контрнаступ ЗСУ біля Гуляйполя: у ISW пояснили, для чого це ворогу

Російські окупанти поширили інформацію про те, що українські військові почали проводити контрнаступальні дії на кордоні Дніпропетровської та Запорізької області. Водночас у ЗСУ спростовують цю інформацію.

Там наголосили, що проводять лише заходи з зачистки. В американському Інституті вивчення війни пояснили, що Росії такі заяви потрібні, аби спростувати попередню брехню.

Раніше РФ повідомляла про просування своїх військ на цьому напрямку. Однак, за словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волишина, українські військові надалі контролюють Тернувате, а лінія фронту проходить за 10-15 км від населеного пункту. Водночас російські окупанти намагаються просочитися до населеного пункту та встановити російський прапор для пропагандистьких заходів.

Російські військкори заявили про контрнаступ ЗСУ біля Гуляйполя

В ISW нагадують, що раніше росіяни заявили про локальний контрнаступ ЗСУ на сході Запорізької області. Нібито українські військові використовують туман, а також проблеми зі звʼязком, які зʼявилися в росіян після відключення Starlink.

Відео дня

За даними військкорів РФ, ЗСУ просунулися до Тернуватого (на північний захід від Гуляйполя). Також вони стверджували, що українські військові навіть використовували бронетехніку через наявність туману.

Крім того росіяни писали про те, що малі групи ЗСУ змогли дістатися Добропілля на цьому ж напрямку. Зокрема, ворожий Telegram-канал "Рыбарь" публікував карту нібито просування Сил оборони України на цьому напрямку.

Мапа росіян Фото: Пропагандистський канал Рыбарь

Для чого росіяни поширюють фейк

Блогер та військовий кореспондент Богдан Мірошников пояснював, що інформація про "контрнаступ" на гуляйпільському напрямку не відповідає дійсності. За його словами, йдеться про локальні контратаки та чергову зачистку кількох населених пунктів, які до цього зачищалися вже разів з 5-10 (але ворогом вони де-факто не контролювалися).

"І це явно не останні зачистки цих н.п. Бо з вірогідністю 50% вночі туди знову просочаться окупанти, і зачищати треба буде по-новому. Це не наступ і не контрнаступ. Наші війська як перебували в обороні — так і перебувають", — пояснив Мірошников.

Водночас портал DeepState в останньому оновленні мапи повідомив про просування противника поблизу Гуляйполя. Інформації щодо просування ЗСУ аналітки не мають.

Раніше стало відомо, що російські Z-блогери поширюють неправдиву інформацію про начебто "контрнаступ ЗСУ" під Гуляйполем і про те, як проходить лінія боїв, заявили у Силах оборони півдня. Єдине, на що насправді спромоглись ворожі війська, — це заскочити у село, а потім їх відразу "зачистили".

Нагадуємо, у лютому військові аналітики розповіли про майбутній весняний наступ ЗС РФ і уточнили, що він відбудеться не під Гуляйполем.