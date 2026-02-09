РФ заявила о контрнаступлении ВСУ под Гуляйполем: Генштаб объяснил, что на самом деле происходит (карты)

Российские Z-блогеры распространяют ложную информацию о якобы "контрнаступлении ВСУ" под Гуляйполем и о том, как проходит линия боев, заявили в Силах обороны юга. Единственное, на что на самом деле смогли вражеские войска, — это заскочить в село, а потом их сразу "зачистили". Какие события происходят на границе Запорожской и Днепропетровской областей?

Бойцы ВСУ ежедневно проводят "зачистку" российских штурмовых групп, которые пытались инфильтроваться на украинские позиции, заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии медиа "РБК-Украина". При этом обычную "зачистку" россияне назвали "контрнаступлением", которого на самом деле нет. Кроме того, карта линии фронта, показанная россиянами, также врет, поскольку на самом деле бои происходят на 12-14 км в противоположном направлении.

Комментарий Волошина появился через несколько часов после информации в Z-пабликах о "наступлении ВСУ". Спикер сообщил, что речь идет о "разведывательно-поисковых действиях": их проводят по 20 раз в сутки, чтобы обезвредить российских диверсантов.

"С военной точки зрения эти действия не являются контрнаступлением", — сказал Волошин.

Еще одна тема, на которую отреагировал спикер, — это карта боев на Гуляйпольском направлении. Россияне опубликовали карту, на которой линия фронта якобы продвинулась ощутимо на запад и в зоне оккупации оказались села Терноватое, Нечаевка, Андреевка, Отрадное, Новоалександровка, Алексеевка (вплотную к Покровскому), Сосновка, Орестополь. Представитель командования отметил, что на самом деле россияне далеко от поселка Покровского и не оккупировали Терноватое.

Наступление ВСУ — ситуация под Гуляйполем от Z-блоков РФ, 9 февраля Фото: Скриншот

По словам представителя командования, небольшие группы ВС РФ пытаются проникнуть вглубь украинских позиций, а затем выдать это за успехи и оккупацию новых населенных пунктов. На самом деле вражеских солдат отвратительно "вычищают". Аналогичная ситуация сложилась в селе Терноватое. Выяснилось, что россияне отрапортовали о "взятии" этого села, а на самом деле линия фронта в 10-15 км, заверил Волошин.

"Они находились там считанные часы, после чего были уничтожены нашими военными", — сказал пресс-офицер.

Наступление ВСУ — что происходит под Гуляйполем

В отчете Генштаба ВСУ, опубликованном утром 9 февраля, можно увидеть прохождение линии фронта на административной границе Днепропетровской и Запорожской областей на Гуляйпольском направлении. Согласно данным командования, и Терноватое, и Доброполье находятся под контролем Сил обороны.

Наступление ВСУ — ситуация под Гуляйполем по состоянию на 9 февраля, Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Отметим, Фокус писал о возможности наступления ВСУ, о которых заговорили Z-блогеры РФ. Утром 9 февраля россияне показали "фейковую" карту линии фронта, которая проходила почти по пригороду Покровского. При этом объясняли, что украинское командование якобы перебросило под Гуляйполе подразделения, которые срезали Добропольский выступ над Покровском. Объясняется, что возможный план Генштаба ВСУ, — обрезать выступ над Гуляйполем, поскольку он угрожает Орехову, и оттянуть подразделения ВС РФ, которые пытаются продвигаться под Покровском-Мирноградом.

Напоминаем, в феврале военные аналитики рассказали о предстоящем весеннем наступлении ВС РФ и уточнили, что оно состоится не под Гуляйполем.