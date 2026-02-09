Z-блогеры РФ заявили, что ВСУ начали контрнаступление в Запорожской области: какие села освободили

Вооруженные силы Украины могли начать контрнаступательные действия на восточном фланге Запорожского направления, пожаловались россияне в сети. При этом они уверяют, что украинцы активизировались на границе Днепропетровской и Запорожской областей и пытаются разрезать или отвлечь группировку Российской Федерации, которая давит на Покровск. Что происходит на восточном фронте и что показывают аналитические карты боевых действий?

Возможное контрнаступление ВСУ, вероятно, происходит на отрезке фронта, на котором воюет российская группировка "Восток", заявил Z-блогер в Telegram-канале. По его словам, из-за активного продвижения россиян на границе двух областей якобы возникла угроза для Ореховского направления, и поэтому украинское командование решило перейти в атаку.

Заявление Z-блогера появилось утром 9 февраля. Россиянин опубликовал карту боевых действий, обозначив три точки, в которых контрнаступают Силы обороны Украины. Речь идет о возможном наступлении ВСУ от Христофоровки до Нечаевки, от Александровки до Новоалександровки, от Великомихайловки до Березового.

Наступление ВСУ — на каком отрезке состоялась активизация украинцев под Гуляйполем, 9 февраля Фото: Скриншот

Россиянин уверяет, что на отрезок фронта севернее Гуляйполя перебросили штурмовые подразделения, которые "срезали" Добропольский выступ. Возможная цель Генштаба ВСУ — уменьшить угрозу для Запорожья и оттянуть силы ВС РФ, которые давят на Покровск-Мирноград. Также отмечают, что украинские штурмы происходят с использованием туманной погоды, по аналогии таких же действий россиян несколькими неделями ранее. По словам Z-блогера, командование ВС РФ попытается остановить контрнаступление, перебросив резервы.

Наступление ВСУ — Z-блогер об активизации украинцев под Гуляйполем, 9 февраля Фото: Скриншот

Наступление ВСУ — что показывают карты аналитиков

Тем временем Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные освободили село Терноватое. Ко всему, аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рьопке опубликовал геолокацию кадров с поля боя, которые доказали, что ВСУ вернули контроль за селом Придорожным, расположенным южнее Терноватого. Изменения на линии фронта произошли в 16 км северо-западнее Гуляйполя. Отрезок, на котором украинские военные могли перейти в наступление, — это выступ над Гуляйполем, длиной около 30 км. При этом россияне показывают на собственных картах, что полностью контролируют этот выступ, а украинские аналитики обозначают серую зону.

Наступление ВСУ — линия боев под Гуляйполем, 9 февраля Фото: DeepState

Есть ли данные Генштаба ВСУ о контрнаступлении

Генштаб ВСУ в утреннем отчете по состоянию на 8:00 9 февраля не информировал об украинском контрнаступлении на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Указывается, что за прошедшие сутки на Александровском направлении ВС РФ провели восемь штурмов, тогда как под Гуляйполем — 29. Выяснилось, что Гуляйполе — третье по интенсивности направление фронта: на первом месте Покровск (72) и Константиновка (32). Начальник штурмовых войск ВСУ Валентин Манько, который с осени отчитывался о ситуации на указанном направлении, официально не писал и не говорил о контрнаступлении, но 8 февраля перепостил на Facebook сообщение украинского военного Игоря Куликовского. Военный подтвердил освобождение Придорожного и отметил, что там воюет 33 штурмовой полк, который "группировку "Восток" загнал за облака и под плинтус".

Отметим, 2 февраля украинские военные рассказали о новой атаке ВС РФ под Гуляйполем. Бойцы сообщили, что россияне впервые после длительной паузы использовали колонну бронемашин.

Напоминаем, в феврале военные эксперты сообщили, какие новые направления наступление ВС РФ они ожидают в 2026 году. Между тем главнокомандующий Александр Сырский 6 февраля объяснил, какими были цели трех контрнаступлений ВСУ в 2025 году.