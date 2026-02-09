Z-блогеры РФ заявили, что ВСУ начали контрнаступление в Запорожской области: какие села освободили
Вооруженные силы Украины могли начать контрнаступательные действия на восточном фланге Запорожского направления, пожаловались россияне в сети. При этом они уверяют, что украинцы активизировались на границе Днепропетровской и Запорожской областей и пытаются разрезать или отвлечь группировку Российской Федерации, которая давит на Покровск. Что происходит на восточном фронте и что показывают аналитические карты боевых действий?
Возможное контрнаступление ВСУ, вероятно, происходит на отрезке фронта, на котором воюет российская группировка "Восток", заявил Z-блогер в Telegram-канале. По его словам, из-за активного продвижения россиян на границе двух областей якобы возникла угроза для Ореховского направления, и поэтому украинское командование решило перейти в атаку.
Заявление Z-блогера появилось утром 9 февраля. Россиянин опубликовал карту боевых действий, обозначив три точки, в которых контрнаступают Силы обороны Украины. Речь идет о возможном наступлении ВСУ от Христофоровки до Нечаевки, от Александровки до Новоалександровки, от Великомихайловки до Березового.
Россиянин уверяет, что на отрезок фронта севернее Гуляйполя перебросили штурмовые подразделения, которые "срезали" Добропольский выступ. Возможная цель Генштаба ВСУ — уменьшить угрозу для Запорожья и оттянуть силы ВС РФ, которые давят на Покровск-Мирноград. Также отмечают, что украинские штурмы происходят с использованием туманной погоды, по аналогии таких же действий россиян несколькими неделями ранее. По словам Z-блогера, командование ВС РФ попытается остановить контрнаступление, перебросив резервы.
Наступление ВСУ — что показывают карты аналитиков
Тем временем Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные освободили село Терноватое. Ко всему, аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рьопке опубликовал геолокацию кадров с поля боя, которые доказали, что ВСУ вернули контроль за селом Придорожным, расположенным южнее Терноватого. Изменения на линии фронта произошли в 16 км северо-западнее Гуляйполя. Отрезок, на котором украинские военные могли перейти в наступление, — это выступ над Гуляйполем, длиной около 30 км. При этом россияне показывают на собственных картах, что полностью контролируют этот выступ, а украинские аналитики обозначают серую зону.
Есть ли данные Генштаба ВСУ о контрнаступлении
Генштаб ВСУ в утреннем отчете по состоянию на 8:00 9 февраля не информировал об украинском контрнаступлении на границе Днепропетровской и Запорожской областей. Указывается, что за прошедшие сутки на Александровском направлении ВС РФ провели восемь штурмов, тогда как под Гуляйполем — 29. Выяснилось, что Гуляйполе — третье по интенсивности направление фронта: на первом месте Покровск (72) и Константиновка (32). Начальник штурмовых войск ВСУ Валентин Манько, который с осени отчитывался о ситуации на указанном направлении, официально не писал и не говорил о контрнаступлении, но 8 февраля перепостил на Facebook сообщение украинского военного Игоря Куликовского. Военный подтвердил освобождение Придорожного и отметил, что там воюет 33 штурмовой полк, который "группировку "Восток" загнал за облака и под плинтус".
Отметим, 2 февраля украинские военные рассказали о новой атаке ВС РФ под Гуляйполем. Бойцы сообщили, что россияне впервые после длительной паузы использовали колонну бронемашин.
Напоминаем, в феврале военные эксперты сообщили, какие новые направления наступление ВС РФ они ожидают в 2026 году. Между тем главнокомандующий Александр Сырский 6 февраля объяснил, какими были цели трех контрнаступлений ВСУ в 2025 году.