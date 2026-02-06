Зачем ВСУ провели три контранаступления в 2025 году: какие итоги боев и планы реформ, — Сырский

В течение 2025 года Силы обороны Украины провели три контрнаступательные операции, рассказал главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский. Речь идет об активности в Белгородской и Курской областях Российской Федерации и на Добропольском выступе в Донецкой области. Цель спецопераций — на дать россиянам оккупировать Донецкую область. Какие планы Сырского на будущие бои, реформу армии и мобилизации?

Днем 6 февраля Александр Сырский провел закрытую встречу с украинскими медиа, написали в Telegram-канале "РБК-Украина" и других. Главнокомандующий подытожил 2025 год и объяснил, какие имеет планы на 2026. Фокус собрал информацию об основных тезисах, озвученных журналистам.

Один из тезисов выступления Сирского касался контрнаступательных операций предыдущего года, которые не дали россиянам достичь цели по полной оккупации Донецкой области [речь идет о 7700-7800 кв. км, или 29% — ред.] По словам главнокомандующего, действия ВСУ имели не только тактическое, но и стратегическое влияние на войну. Он пояснил, что украинские военные "действовали на опережение" и переносили бои на невыгодные для противника направления.

"Эти действия сорвали планы противника по захвату Донецкой области и созданию так называемых буферных зон", — привели в сети слова главнокомандующего.

О мобилизации. Терцентры комплектования набирают 90% личного состава ВСУ, остальные 10% — рекрутинговые центры, рассказал генерал. Мобилизованные проходят удлиненную базовую военную подготовку — это 51 день и еще 14 дней для новичков, чтобы привыкнуть к подразделению.

О реформе ВСУ. Главнокомандующий уточнил, что продолжается корпусная реформа. По словам Сырского, завершился первый этап, когда "корпуса приобрели определенные возможности". В новом году — второй этап: будут наращивать и перемещать бригады. Вместе с тем происходит масштабирование подразделений БпЛА, поскольку батальоны переформировываются в полки. Кроме того, собственные беспилотные части получат штурмовые полки. Ко всему, в каждом корпусе создали отдельные артиллерийскую бригаду.

О фронте. Активная линия боев тянется на 1 200 км, услышали медиа. При этом килзона имеет ширину 20-30 км. В Купянске есть диверсионные группы ВС РФ общей численностью до полусотни человек и действуют российские БпЛА на оптоволокне. В Покровске и Мирнограде все еще находятся бойцы ВСУ, но проводят мероприятия по "улучшению позиций". Самые сложные отрезки — Покровский, Очеретинский, Александровский.

О воздушной обороне. ВСУ активно используют зенитные дроны для сбивания воздушных целей ВС РФ. Функции ПВО поделят между родами войск — между зенитчиками и новым родом "малой ПВО".

Об армии РФ. На территории Украины воюет 711-712 тыс. российских солдат, сказал Сырский.

Отметим, 4 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал о количестве украинских воинов, которые погибли в течение четырех лет войны. Согласно данным Верховного главнокомандующего, на войне погибло 55 тыс. военнослужащих Сил обороны.

Напоминаем, 27 января медиа The New York Post на основе данных Центра стратегических и международных исследований (CSIS) сообщило о потерях ВС РФ на российско-украинской войне.