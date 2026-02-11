Россия может захватить три стратегических города в следующие недели: как будет развиваться ситуация, — NYT

Российские оккупанты более года ведут тяжелые наступательные бои, не имея серьезного успеха: за это время не было оккупировано ни одного города. Однако в ближайшие недели или месяцы враг может захватить сразу три города, которые будут иметь стратегическое значение для дальнейшего значения.

Речь идет о Гуляйполе, Покровске и Мирнограде, которые россияне смогли бы использовать для базирования войск и организации логистики для последующих штурмов. Также эти города могут стать весомыми аргументами на переговорах с США. Об этом говорится в материале The New York Times.

Эксперты рассказали изданию, что России вряд ли удастся быстро получить новые территориальные достижения после оккупации трех городов. Однако захват городов сможет быть использован как аргумент для переговоров о том, что Россия, хоть и медленно, но неизбежно захватит города Донетчины, которые остаются под контролем украинского правительства.

Ситуация возле Гуляйполя

Наиболее угрожающим аналитики называют наступление России в юго-восточной части Запорожской области. Гуляйполе, город, который годами был опорой части этого фронта, почти полностью находится под контролем России.

Командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов рассказал, что украинские военные контролируют несколько домов в Гуляйполе, однако большинство города находится под контролем россиян. По его оценкам, около 95% военных, находящихся сейчас в городе, являются россиянами.

В то же время за Гуляйполем расположены поля, из-за чего украинским военным может быть сложно держать оборону, в отличие от боев в городской застройке.

Отдельно эксперты напоминают, что Россия ведет наступательные бои в сторону Запорожья. Сейчас россияне находятся примерно в 24 км от южных окраин города. Дальнейшее же продвижение существенно увеличит угрозу постоянных атак небольшими беспилотниками.

Успех россиян на Запорожском направлении объясняется тем, что украинские военные перебросили свои силы на удержание городов Покровск и Мирноград.

По данным Генштаба ВСУ, на Гуляйпольском направлении за минувшие сутки произошло 13 атак оккупантов — в районах Доброполья, Гуляйполя, Рыбного, Луговского и в направлении Железнодорожного.

Перед этим стало известно, что российские Z-блогеры распространяют ложную информацию о якобы"контрнаступлении ВСУ" под Гуляйполем и о том, как проходит линия боев, заявили в Силах обороны юга. Единственное, на что на самом деле смогли вражеские войска, — это заскочить в село, а потом их сразу "зачистили".

По данным Института изучения войны, России такие заявления нужны, чтобы опровергнуть предыдущую ложь о продвижении ВС РФ.

Блогер и военный корреспондент Богдан Мирошников также объяснял, что информация о "контрнаступлении" на гуляйпольском направлении не соответствует действительности. По его словам, речь идет о локальных контратаках и очередной зачистке нескольких населенных пунктов, которые до этого зачищались уже раз 5-10 (но врагом они де-факто не контролировались).

По данным карты DeepState город находится частично в "красной", а частично — в "серой" зоне.

Ситуация возле Гуляйполя Фото: DeepStateMAP

Ситуация в Покровске и Мирнограде критическая

Оборонительная операция ВСУ в Покровско-Мирноградской агломерации существенно замедлила наступление россиян. По данным отчета Центра стратегических и международных исследований вашингтонского аналитического центра, российские войска продвигались лишь на 76 метров в день в течение полуторагодичного наступления на Покровск и Мирноград — медленнее, чем продвижение войск союзников в битве на Сомме во время Первой мировой войны.

Всего с 2024 года россияне смогли захватить менее 1,5% территории Украины. Зато только за 2024 год потери россиян погибшими, ранеными и пропавшими без вести составили не менее 415 тысяч, тогда как общие потери РФ за время полномасштабного вторжения составляют 1,2 миллиона, что примерно вдвое превышает потери Украины.

Ключевые бои прошлого года велись именно вокруг Покровска и Мирнограда.

В то же время в Москве убеждены, что смогут победить Киев в войне на истощение, проводя постоянный рекрутинг нового личного состава.

По мнению экспертов, после захвата Покровска и Мирнограда россияне могут начать продвижение на север. Следующей главной целью станет Константиновка.

В сводке Генштаба Покровское направление является наиболее активным в отношении действий врага. За минувшие сутки на нем произошло 35 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Покровск, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филиал и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс и Гришино. Всего было зафиксировано 126 столкновений, поэтому на направление Покровска и Мирнограда приходится более четверти боевых столкновений ВСУ с ВС РФ.

DeepState почти полностью отнес Покровск и Мирноград к оккупированной территории: отдельные кварталы находятся в "серой" зоне.

Ситуация возле Покровска и Мирнограда Фото: DeepStateMAP

Если Константиновка упадет, Россия получит доступ к ключевой дороге Донетчины

В материале называют Константиновку "южными воротами к ряду городов, которые образуют последний большой оборонительный пояс Украины" в Донецкой области. Стратегическое значение города сложно переоценить: захват Константиновки даст россиянам доступ к ключевой дороге, по которой соединяется Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск. Также продвижение врага позволит увеличить давление дронами на города на севере региона.

В 2025 году россияне смогли подойти к окраинам города, а зимой начали постепенно просачиваться в него. Кроме того были активизированы удары по логистическим путям, которыми обеспечивается снабжение защитников города и гражданских, которые остаются в Константиновке.

Один из командиров украинской бригады рассказал, что враг настолько близко подошел к городу, что вопросы логистики города все чаще поручают беспилотникам.

В Генштабе сообщили, что на Константиновском направлении враг совершил 10 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Щербиновка, Русин Яр, Яблоновка и в сторону Новопавловки.

В то же время DeepState отмечает, что окрестности сейчас находятся в серой зоне. В частности, в серой зоне находится важный перекресток, соединяющий трассу Константиновка — Покровск с трассой Константиновка — Донецк.

Ситуация возле Константиновки Фото: DeepStateMAP

"Если российские войска продвинутся на поле боя, Украина, вероятно, столкнется с большим давлением на дипломатическом фронте, в частности со стороны президента Трампа, который повторил аргумент Москвы о том, что Украина должна уступить территорию в мирном соглашении, чтобы избежать дальнейших боевых действий. На встрече в декабре с президентом Украины Владимиром Зеленским господин Трамп спросил: "Не лучше ли вам заключить соглашение сейчас?" — отметили в материале.

Ранее Фокус сообщал, что этим летом от России можно ожидать очередного наступления, и это будет, по мнению военного аналитика Константина Машовца, последнее наступление войны. Он пояснил, что "все развернется вокруг" двух возможных (гипотетических) оперативных наступательных операций российских войск, начало которых можно ожидать, начиная уже с конца апреля 2026-го года. Вероятно, речь идет о Славянско-Краматорском и Орехово-Запорожском направлениях.

Также Машовец предполагал, что российское командование явно надеется быстро взять Лиман, из которого удобно наступать уже на Славянск. Поэтому штурм непосредственно Славянска и Краматорска начать в начале лета, как рассчитывает армия РФ, она вряд ли сможет.

При этом военный обозреватель Дэвид Экс отмечал, что туман и осадки в конце января помогли российским войскам просочиться мимо украинских позиций в Константиновку. Если эта ситуация будет развиваться и дальше, может быть перерезана важнейшая артерия, питающая ВСУ в городе.