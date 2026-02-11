Росія може захопити три стратегічні міста в наступні тижні: як розвиватиметься ситуація, — NYT

Російські окупанти понад рік ведуть важкі наступальні бої, не маючи серйозного успіху: за цей час не було окуповано жодного міста. Однак у найближчі тижні чи місяці ворог може захопити одразу три міста, які матимуть стратегічне значення для подальшого значення.

Ідеться про Гуляйполе, Покровськ та Мирноград, які росіяни змогли б використовувати для базування військ та організації логістики задля наступних штурмів. Також ці міста можуть стати вагомими аргументами на перемовинах зі США. Про це йдеться у матеріалі The New York Times.

Експерти розповіли виданню, що Росії навряд чи вдасться швидко отримати нові територіальні здобутки після окупації трьох міст. Однак захоплення міст зможе бути використаним як аргумент для перемовин про те, що Росія, хоч і повільно, але неминуче захопить міста Донеччини, які залишаються під контролем українського уряду.

Ситуація біля Гуляйполя

Найбільш загрозливим аналітики називають наступ Росії у південно-східній частині Запорізької області. Гуляйполе, місто, яке роками було опорою частини цього фронту, майже повністю перебуває під контролем Росії.

Командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов розповів, що українські військові контролюють декілька будинків у Гуляйполі, однак більшість міста перебуває під контролем росіян. За його оцінками, близько 95% військових, що перебувають наразі в місті, є росіянами.

Водночас за Гуляйполем розташовані поля, через що українським військовим може бути складно тримати оборону, на відміну від боїв у міській забудові.

Окремо експерти нагадують, що Росія веде наступальні бої в бік Запоріжжя. Наразі росіяни перебувають приблизно в 24 км від південних околиць міста. Подальше ж просування суттєво збільшить загрозу постійних атак невеликими безпілотниками.

Успіх росіян на Запорізькому напрямку пояснюється тим, що українські військові перекинули свої сили на утримання міст Покровськ та Мирноград.

За даними Генштабу ЗСУ, на Гуляйпільському напрямку за минулу добу відбулося 13 атак окупантів — у районах Добропілля, Гуляйполя, Рибного, Лугівського та в напрямку Залізничного.

Перед цим стало відомо, що російські Z-блогери поширюють неправдиву інформацію про начебто "контрнаступ ЗСУ" під Гуляйполем і про те, як проходить лінія боїв, заявили у Силах оборони півдня. Єдине, на що насправді спромоглись ворожі війська, — це заскочити у село, а потім їх відразу "зачистили".

За даними Інституту вивчення війни, Росії такі заяви потрібні, аби спростувати попередню брехню про просування ЗС РФ.

Блогер та військовий кореспондент Богдан Мірошников також пояснював, що інформація про "контрнаступ" на гуляйпільському напрямку не відповідає дійсності. За його словами, йдеться про локальні контратаки та чергову зачистку кількох населених пунктів, які до цього зачищалися вже разів з 5-10 (але ворогом вони де-факто не контролювалися).

За даними мапи DeepState місто перебуває частково в "червоній", а частково — у "сірій" зоні.

Фото: DeepStateMAP

Ситуація в Покровську та Мирнограді критична

Оборонна операція ЗСУ в Покровсько-Мирноградській агломерації суттєво уповільнила наступ росіян. За даними звіту Центру стратегічних та міжнародних досліджень вашингтонського аналітичного центру, російські війська просувалися лише на 76 метрів на день протягом півторарічного наступу на Покровськ та Мирноград — повільніше, ніж просування військ союзників у битві на Соммі під час Першої світової війни.

Загалом з 2024 року росіяни змогли захопити менш як 1,5% території України. Натомість тільки за 2024 рік втрати росіян загиблими, пораненими та зниклими безвісті склали щонайменше 415 тисяч, тоді як загальні втрати РФ за час повномасштабного вторгнення складають 1,2 мільйона, що приблизно вдвічі перевищує втрати України.

Ключові бої минулого року велися саме довкола Покровська та Мирнограда.

Водночас у Москві переконані, що зможуть перемогти Київ у війні на виснаження, проводячи постійний рекрутинг нового особового складу.

На думку експертів, після захоплення Покровська та Мирнограда росіяни можуть почати просування на північ. Наступною головною ціллю стане Костянтинівка.

У зведенні Генштабу Покровський напрямок є найбільш активним щодо дій ворога. За минулу добу на ньому сталося 35 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія та у бік населених пунктів Новий Донбас й Гришине. Загалом було зафіксовано 126 зіткнень, тож на напрямок Покровська та Мирнограда припадає понад чверть бойових зіткнень ЗСУ з ЗС РФ.

DeepState майже повністю відніс Покровськ та Мирноград до окупованої території: окремі квартали перебувають у "сірій" зоні.

Фото: DeepStateMAP

Якщо Костянтинівка впаде, Росія отримає доступ до ключової дороги Донеччини

У матеріалі називають Костянтинівку "південними воротами до низки міст, які утворюють останній великий оборонний пояс України" на Донеччині. Стратегічне значення міста складно переоцінити: захоплення Костянтинівки дасть росіянам доступ до ключової дороги, якою з'єднується Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ та Слов'янськ. Також просування ворога дозволить збільшити тиск дронами на міста на півночі регіону.

У 2025 році росіяни змогли підійти до околиць міста, а взимку почали поступово просочуватися до нього. Крім того були активізовані удари по логістичних шляхах, якими забезпечується постачання оборонців міста та цивільних, які залишаються в Костянтинівці.

Один з командирів української бригади розповів, що ворог настільки близько підійшов до міста, що питання логістики міста все частіше доручають безпілотникам.

У Генштабі повідомили, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 10 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Щербинівка, Русин Яр, Яблунівка та у бік Новопавлівки.

Водночас DeepState відзначає, що околиці наразі перебувають у сірій зоні. Зокрема, у сірій зоні перебуває важливе перехрестя, що з'єднує трасу Костянтинівка — Покровськ з трасою Костянтинівка — Донецьк.

Фото: DeepStateMAP

"Якщо російські війська просунуться на полі бою, Україна, ймовірно, зіткнеться з більшим тиском на дипломатичному фронті, зокрема з боку президента Трампа, який повторив аргумент Москви про те, що Україна повинна поступитися територією в мирній угоді, щоб уникнути подальших бойових дій. На зустрічі в грудні з президентом України Володимиром Зеленським пан Трамп запитав: "Чи не краще вам укласти угоду зараз?" — зазначили у матеріалі.

Раніше Фокус повідомляв, що цього літа від Росії можна очікувати чергового наступу, і це буде, на думку військового аналітика Костянтина Машовця, останній наступ війни. Він пояснив, що "усе розгорнеться навколо" двох можливих (гіпотетичних) оперативних наступальних операцій російських військ, початок яких можливо очікувати, розпочинаючи вже з кінця квітня 2026-го року. Ймовірно, йдеться про Слов'янсько-Краматорський та Оріхово-Запорізький напрямки.

Також Машовець припускав, що російське командування явно сподівається швидко взяти Лиман, з якого зручно наступати вже на Слов'янськ. Тож штурм безпосередньо Слов'янська та Краматорська розпочати на початку літа, як розраховує армія РФ, вона навряд чи зможе.

При цьому військовий оглядач Девід Екс зазначав, що туман і опади наприкінці січня допомогли російським військам просочитися повз українські позиції в Костянтинівку. Якщо ця ситуація розвиватиметься й надалі, може бути перерізана найважливіша артерія, що живить ЗСУ в місті.