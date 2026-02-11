Боец подтвердил успехи ВСУ под Гуляйполем: как остановили ВС РФ возле промышленного региона (видео)

На Гуляйпольском направлении бойцы Вооруженных сил Украины действительно имеют определенные успехи, которые российские Z-блогеры называют "контрнаступлением ВСУ", рассказал украинский военный. Направлению, расположенному неподалеку от важного промышленного региона, уделяют особое внимание, поскольку на днях там побывало командование и, ко всему, перебросили бойцов, которые имели успехи под Добропольем. Что происходит в восточной части Запорожской области и есть ли угроза для Запорожья?

ВСУ вернули контроль над селом Терноватым к северу от Гуляйполя, но на самом деле речь шла не о попытке прорыва ВС РФ, а о заброске диверсантов подальше от фронта, рассказал командир 1 штурмового полка им. Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов в эфире "Армия TV". Военный подтвердил, что на указанном направлении есть "определенные успехи", но детали не рассказал, поскольку пока рано. При этом россияне применяют большое количество БпЛА и запускают вперед малые штурмовые группы, которые продвигают пешком, с минимальным использованием техники. По мнению бойца, важно уберечь Запорожский регион, поскольку там расположено большое количество предприятий, важных для обороны.

Відео дня

Наступление ВСУ — комментарий Филатова о Гуляйполе см. с 1:35

Филатов ответил на вопрос ведущего, который интересовался, соответствуют ли действительности заявления россиян о начале украинского контрнаступления под Гуляйполем. В первую очередь командир 1 штурмового полка объяснил, что в Терноватое заскочили 20 российских солдат: их обезвредили, а двух взяли в плен. Действия РФ в этом населенном пункте соответствуют методике врага — "забрасывать на максимальную глубину личный состав и втыкать триколор". Далее выяснилось, что полк перебросили на это направление, чтобы "потушить пожар". Военный напомнил о новых распоряжениях штурмовым и десантно-штурмовым войскам, озвученные командованием, и заявил, что новых продвижений ВС РФ нет, а взамен есть удачные операции ВСУ.

"Есть определенные успехи у Вооруженных сил, о которых, к сожалению, сейчас я не могу озвучивать, потому что идет еще операция. Но если вы последуете за телеграммами противника, то информация, которую они распространяют своими телеграммами, она соответствует действительности", — сказал боец.

В планах ВС РФ — максимально приблизиться к промышленной зоне, от которой зависит войско и экономика, подчеркнул Филатов. По его словам, россияне хотели бы держать Запорожье под огневым воздействием, но пока он не видит угрозы оккупации областного центра.

"Цели в настоящее время у противника зайти в город Запорожье — таких задач пока разведка не прослеживает", — заявил командир 1 штурмового полка.

Наступление ВСУ — детали боев под Гуляйполем

Отметим, 9 февраля российские Z-блогеры начали жаловаться на контрнаступление ВСУ под Гуляйполем. При этом они указывали, что на этот отрезок фронта перебросили подразделения Сил обороны, которые имели успехи во время остановки Добропольского прорыва. Блогер также опубликовал карту, на которой указал направления возможного прорыва позиций российской группировки "Восток": это участки возле Христофоровки, Александровки, Великомихайловки.

Наступление ВСУ — Z-блогеры о ситуации на Гуляйпольском направлении, 9 февраля Фото: Скриншот

Днем 9 февраля информацию о возможном контрнаступлении ВСУ прокомментировал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. Прежде всего он заявил, что под Гуляйполем происходит не наступление, а "разведывательно-поисковые действия": иногда таких действий бывает до 20 в сутки. Пресс-офицер также уточнил, что линия боев проходит на 15 км восточнее, чем нарисовали Z-блогеры.

На карте проекта DeepState можно отыскать 30-километровый отрезок фронта под Гуляйполем-Александровкой, который Z-блогеры показали на своих рисунках. Видим, что бои происходят на расстоянии 10-12 км от зон, обозначенных россиянами. В то же время, есть вытянутые на 5-6 км серые зоны, которые врезаются в украинскую территорию.

Наступление ВСУ — ситуация на Гуляйпольском направлении, 11 февраля Фото: DeepState

Между тем Генштаб ВСУ в отчетах 9-10-11 февраля информировал об активности ВС РФ на Гуляйпольском направлении. В течение последних трех-четырех суток командование насчитало 29-21-13 российских штурмов на этом отрезке фронта. Отчеты показывают, что в течение трех суток количество атак РФ уменьшилось вдвое.

Отметим, Фокус собрал мнения военных аналитиков о возможном наступлении ВСУ под Гуляйполем. При этом военный эксперт Дмитрий Снегирев заметил, что может идти речь о "многовекторной операции" Сил обороны на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

Напоминаем, 10 февраля немецкое издание Welt обратило внимание на аналитика OSINTера Clement Molin, который объяснил, какие признаки показывают, что весной 2026 года РФ будет атаковать от Гуляйполя до Орехова.