Боєць підтвердив успіхи ЗСУ під Гуляйполем: як зупинили ЗС РФ біля промислового регіону (відео)

На Гуляйпільському напрямку бійці Збройних сил України справді мають певні успіхи, які російські Z-блогери називають "контрнаступом ЗСУ", розповів український військовий. Напрямку, розташованому неподалік від важливого промислового регіону, приділяють особливу увагу, оскільки днями там побувало командування і, до всього, перекинули бійців, які мали успіхи під Добропіллям. Що відбувається у східній частині Запорізької області та чи є загроза для Запоріжжя?

ЗСУ повернули контроль над селом Тернуватим на північ від Гуляйполя, але насправді ішлося не про спробу прориву ЗС РФ, а про закидання диверсантів подалі від фронту, розповів командир 1 штурмового полку ім. Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов в ефірі "Армія TV". Військовий підтвердив, що на вказаному напрямку є "певні успіхи", але деталі не розповів, оскільки поки що зарано. При цьому росіяни застосовують велику кількість БпЛА та запускають вперед малі штурмові групи, які просувають пішки, з мінімальним використанням техніки. На думку бійця, важливо вберегти Запорізький регіон, оскільки там розташована велика кількість підприємств, важливих для оборони.

Відео дня

Наступ ЗСУ — коментар Філатова про Гуляйполе див. з 1:35

Філатов відповів на питання ведучого, який цікавився, чи відповідають дійсності заяви росіян про початок українського контрнаступу під Гуляйполем. Найперше командир 1 штурмового полку пояснив, що у Тернувате заскочили 20 російських солдатів: їх знешкодили, а двох взяли у полон. Дії РФ у цьому населеному пункті відповідають методиці ворога — "закидати на максимальну глибину особовий склад і втикати триколор". Далі з'ясувалось, що полк перекинули на цей напрямок, щоб "загасити пожежу". Військовий нагадав про нові розпорядження штурмовим та десантно-штурмовим військам, озвучені командуванням, і заявив, що нових просувань ЗС РФ немає, а натомість є вдалі операції ЗСУ.

"Є певні успіхи у Збройних сил, про які, на жаль, зараз я не можу озвучувати, тому що іде іще операція. Але якщо ви послідкуєте за телеграмами противника, то інформація, яку вони ширять своїми телеграмами, вона відповідає дійсності", — сказав боєць.

У планах ЗС РФ — максимально наблизитись до промислової зони, від якої залежить військо та економіка, наголосив Філатов. З його слів, росіяни хотіли б тримати Запоріжжя під вогневим впливом, але поки він не бачить загрози окупації обласного центру.

"Мети на даний час у противника зайти в місто Запоріжжя — таких завдань пока розвідка не прослідковує", — заявив командир 1 штурмового полку.

Наступ ЗСУ — деталі боїв під Гуляйполем

Зазначимо, 9 лютого російські Z-блогери почали скаржитись на контрнаступ ЗСУ під Гуляйполем. При цьому вони вказували, що на цей відтинок фронту перекинули підрозділи Сил оборони, які мали успіхи під час зупинки Добропільського прориву. Блогер також опублікував карту, на якій вказав напрямки можливого прориву позицій російського угрупування "Восток": це ділянки біля Христофорівки, Олександрівки, Великомихайлівки.

Наступ ЗСУ — Z-блогери про ситуацію на Гуляйпільському напрямку, 9 лютого Фото: Скриншот

Вдень 9 лютого інформацію про можливий контрнаступ ЗСУ прокоментував речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. Найперше він заявив, що під Гуляйполем відбувається не наступ, а "розвідувально-пошукові дії": інколи таких дій буває до 20 на добу. Пресофіцер також уточнив, що лінія боїв проходить на 15 км східніше, ніж намалювали Z-блогери.

На карті проєкту DeepState можна відшукати 30-кілометровий відтинок фронту під Гуляйполем-Олександрівкою, який Z-блогери показали на своїх малюнках. Бачимо, що бої відбуваються на відстані 10-12 км від зон, позначених росіянами. Водночас, є витягнуті на 5-6 км сірі зони, які врізаються в українську територію.

Наступ ЗСУ — ситуація на Гуляйпільському напрямку, 11 лютого Фото: DeepState

Тим часом Генштабу ЗСУ у звітах 9-10-11 лютого інформувало про активності ЗС РФ на Гуляйпільському напрямку. Протягом останніх трьох-чотирьох діб командування нарахувало 29-21-13 російських штурмів на цьому відтину фронту. Звіти показують, що протягом трьох діб кількість атак РФ зменшилась удвічі.

Зазначимо, Фокус зібрав думки військових аналітиків про можливий наступ ЗСУ під Гуляйполем. При цьому військовий експерт Дмитро Снєгирьов зауважив, що може іти мова про "багатовекторну операцію" Сил оборони на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.

Нагадуємо, 10 лютого німецьке видання Welt звернуло увагу на аналітику OSINTера Clement Molin, який пояснив, які ознаки показують, що весною 2026 року РФ атакуватиме від Гуляйполя до Оріхова.