Новий наступ ЗС РФ весною 2026 року: чому під загрозою не лише Донбас, — Welt (карти)

Збройні сили Російської Федерації можуть готувати новий наступ на весну 2026 року, при цьому атакуватимуть у двох напрямках, повідомило медіа Welt. Щоб зробити такі висновки, аналітики скористались картою артилерійських ударів ЗС РФ та побачили, що є дві-три зони з підвищеною активністю — на сході та на півдні. Які ділянки фронту можуть стати ціллю Москви під час наступу в Україні протягом трьох весняних місяців?

Спостерігачі помітили активізацію ЗСУ у Запорізькій області, але поки не ясно, чи це український контрнаступ, чи поточні успіхи на фронті, ідеться у репортажі німецького журналіста, який з'явився 10 лютого в ефірі Welt. Водночас аналіз супутникових знімків лінії фронту з наслідками артударів ЗС РФ показують, що у планах росіян, — наступ у трьох напрямках навесні 2026 року. На думку експертів, перший напрямок — неокупована частина Донецької області, другий — Запоріжжя.

У репортажі Welt посилаються на французького OSINTера з ніком Clement Molin, який опублікував дані з активністю російських обстрілів. На сторінці X можна відшукати інфографіку розслідувача, яка з'явилась 7 лютого. Найперше він написав, що зафіксував 12 тис. ударів ЗС РФ на 250-кілометровому відтинку фронту: від берегів Дніпра до Костянтинівки. З'ясувалось, що найбільше ударів у трьох точках — Покровськ-Добропілля, Гуляйполе-Тернувате та Степногірськ. Clement Molin зауважив, що бачить дві цілі, які ЗС РФ, ймовірно, планують захопити у першій половині 2026 року, — це Оріхів та Добропілля.

Наступ РФ у 2026 році — карта ударів ЗС РФ від Clement Molin, 7 лютого Фото: Clement Molin / X

OSINT-аналітик, на якого посилається Welt, написав, що бачить "явну небезпеку", яка насувається на "українську фортецю" Оріхів (Запорізька область). Окремо згадується Комишуваха, оскільки саме на тому напрямку найбільше артударів ЗС РФ. Щодо подій на Донбасі, то виділяються захід від Покровська та захід від Костянтинівки: місцевість між цими двома точками — це "наступна російська ціль", ідеться у дописі Clement Molin.

Тим часом Welt виділило три напрямки весняного наступу ЗС РФ — Покровськ, Гуляйполе та західніше Запоріжжя. При цьому окремо наголошують, що зробили висновки на основі супутникових даних OSINT-ера.

Наступ РФ — коментар РНБО

Після публікації німецького медіа з'явився коментар керівника Центр протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка. Посадовець заявив, що інформація про весняний наступ ЗС РФ — це не новина, і Сили оборони готуються спинити ворога.

"Про те, що ворог готує резерви для спроб посилення тиску на кількох напрямках, говорили ще з грудня-січня", — ідеться у дописі Коваленка.

Наступ РФ у 2026 році — коментар Андрія Коваленка, 10 лютого Фото: Скриншот

Що відомо про активність ЗС РФ на сході та півдні

Генштаб ЗСУ поки не коментував можливий наступ ЗС РФ весною 2026 року. Натомість головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у січні втрати противника досягнули 31 тис. осіб, і це на 9 тис. більше, ніж призивається. Тим часом на карті бойових дій проєкту DeepState бачимо, що на по усьому 1200-кілометровому фронту відбуваються штурмові дії ЗС РФ. Найбільша чисельність російських — на підконтрольній Україні частині Донецької області, а на решті відтинків — відчутно менше.

Наступ РФ — на яких ділянках найбільша активність росіян, 10 лютого Фото: DeepState

Зазначимо, протягом першого тижня лютого українські військові та аналітики інформували про наступальні дії ЗС РФ на східному фронті. Серед іншого, стало відомо про спроби росіян зайти в село Чугунівка у Харківській області та окупацію села Дегтярне, розташованого північніше. Крім того, противник розширив плацдарм поруч з селом Грабовським в Сумській області, яке потрапило в червону зону в кінці грудня 2025 року. Тоді ж аналітики повідомили про втрату прикордонного села Мілаївки.

Нагадуємо, військові експерти розповіли про плани ЗС РФ наступати на "лінію фортець" за Слов'янськом та пояснили, скільки часу та ресурсів витратить на це Москва.