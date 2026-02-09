ЗС РФ проривались через кордон у новій точці Харківській області: як врятували оборону (відео)

Військові Збройних сил Російської Федерації використали погану погоду, щоб проникнути в село у Харківській області й розширити плацдарм, який утворився на початку вторгнення на сході регіону. Щоб дати відсіч противника, Збройні сили задіяли штурмову роту "Штурм". Що робили бійці ЗСУ, щоб на кордоні не повторилась історія села Грабовського у Сумській області, втраченого через недбалу оборону?

Підрозділ ЗС РФ спробував пробратись у село Чугунівка, повідомила на Facebook пресслужба 16 корпусу ЗСУ. На відео з місця подій показали, як росіяни ховались у руїнах населеного пункту, але їх виявили та знешкодили. При цьому раніше противник робить вже не першу спробу прориву кордону: попередні випадки зафіксували у атаки у Сумській області.

Допис 16 корпусу з'явився зранку 9 лютого. Вказується, що ЗС РФ використали погоду, щоб проникнути в Чугунівку. Ворожих солдатів помітили за допомогою БпЛА, які патрулювали місцевість і яким не завадила погода. Після цього на місце, в якому помітили росіян, прибули бійці стрілецької спеціалізованої роти "Шквал". На камері дрона потрапив український боєць, який оглядав місцевість, щоб виявити противника. Далі частину солдатів ЗС РФ знешкодили, частину — взяли у полон, ідеться у повідомленні.

" У Чугунівці встановлено Державний Прапор України — населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України", — написали бійці 16 корпусу.

Наступ РФ — деталі штурму Чугунівки

На карті бойових дій проєкту DeepState можна відшукати село Чугунівка, в якому ледь не відбулась нова спроба наступу РФ. Населений пункт розташований за 500 м від російсько-українського кордону, на трасі Т2104, у Куп'янському районі: до вторгнення тут жило близько сотні людей. На сьогодні село під повним контролем ЗСУ, свідчать позначки аналітиків, але за 200 м від південних околиць проходить сіра зона, а далі — "червона область", яка тягнеться через частину траси Р79 аж до Куп'янська.

Наступ РФ — лінія фронту під Чугунівкою у Харківській області, 9 лютого Фото: DeepState

Генштаб ЗСУ зранку 9 лютого повідомив, що ЗС РФ на Харківському напрямку провели вісім штурмів. При цьому більшість російських атак відбулась біля Вовчанська, але є також спроби прорватись з плацдарму на північ від Куп'янська.

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші спроби наступу ЗС РФ, які відбулись у січні-лютому 2026 року. Зокрема, 6 лютого стало відомо про активізацію росіян у Харківській та Сумській областях. Аналітики DeepState повідомили, що росіяни окупували населений пункт Дегтярне, розташоване за 38 км на схід від Вовчанська. Крім того, під Сумами з'явилась червона зона у селі Міліївка та погіршилась ситуація у Грабовському: ворог розширив плацдарм на 4 км.

Тим часом наприкінці грудня 2025 року військові аналітики підтвердили втрату села Грабовське. З'ясувалось, що підрозділ ЗСУ, який мав тримати позиції у населеному пункті, натомість нехтував обороною і розпивав спиртні напої. Коли росіяни помітили безлад, то взяли під контроль частину села та депортували близько двох-трьох десятків місцевих жителів та 16 українських солдатів.

Нагадуємо, 6 лютого аналітики Інституту вивчення війни пояснили, у якому напрямку, ймовірно, наступатимуть ЗС РФ весною 2026 року і скільки часу росіяни втратять на повну окупацію Донецької області.