ВС РФ прорывались через границу в новой точке Харьковской области: как спасли оборону (видео)

Военные Вооруженных сил Российской Федерации использовали плохую погоду, чтобы проникнуть в село в Харьковской области и расширить плацдарм, который образовался в начале вторжения на востоке региона. Чтобы дать отпор противнику, Вооруженные силы задействовали штурмовую роту "Штурм". Что делали бойцы ВСУ, чтобы на границе не повторилась история села Грабовского в Сумской области, потерянного из-за небрежной обороны?

Подразделение ВС РФ попыталось пробраться в село Чугуновка, сообщила на Facebook пресс-служба 16 корпуса ВСУ. На видео с места событий показали, как россияне прятались в руинах населенного пункта, но их обнаружили и обезвредили. При этом ранее противник делает уже не первую попытку прорыва границы: предыдущие случаи зафиксировали в атаке в Сумской области.

Сообщение 16 корпуса появилось утром 9 февраля. Указывается, что ВС РФ использовали погоду, чтобы проникнуть в Чугуновку. Вражеских солдат заметили с помощью БпЛА, которые патрулировали местность и которым не помешала погода. После этого на место, в котором заметили россиян, прибыли бойцы стрелковой специализированной роты "Шквал". На камере дрона попал украинский боец, который осматривал местность, чтобы обнаружить противника. Далее часть солдат ВС РФ обезвредили, часть — взяли в плен, говорится в сообщении.

Відео дня

"В Чугуновке установлен государственный флаг Украины — населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины", — написали бойцы 16 корпуса.

Наступление РФ — детали штурма Чугуновки

На карте боевых действий проекта DeepState можно отыскать село Чугуновка, в котором едва не состоялась новая попытка наступления РФ. Населенный пункт расположен в 500 м от российско-украинской границы, на трассе Т2104, в Купянском районе: до вторжения здесь жило около сотни человек. На сегодня село под полным контролем ВСУ, свидетельствуют отметки аналитиков. В 200 м от южных окраин проходит серая зона, а дальше — "красная область", которая тянется через часть трассы Р79 вплоть до Купянска.

Наступление РФ — линия фронта под Чугуновкой в Харьковской области, 9 февраля Фото: DeepState

Генштаб ВСУ утром 9 февраля сообщил, что ВС РФ на Харьковском направлении провели восемь штурмов. При этом большинство российских атак состоялась возле Волчанска, но есть также попытки прорваться с плацдарма к северу от Купянска.

Отметим, ранее Фокус писал о других попытках наступления ВС РФ, которые состоялись в январе-феврале 2026 года. В частности, 6 февраля стало известно об активизации россиян в Харьковской и Сумской областях. Аналитики DeepState сообщили, что россияне оккупировали населенный пункт Дегтярное, расположенный в 38 км к востоку от Волчанска. Кроме того, под Сумами появилась красная зона в селе Милиевка и ухудшилась ситуация в Грабовском: враг расширил плацдарм на 4 км.

Между тем в конце декабря 2025 года военные аналитики подтвердили потерю села Грабовское. Выяснилось, что подразделение ВСУ, которое должно было держать позиции в населенном пункте, вместо этого пренебрегало обороной и распивало спиртные напитки. Когда россияне заметили беспорядок, то взяли под контроль часть села и депортировали около двух-трех десятков местных жителей и 16 украинских солдат.

Напоминаем, 6 февраля аналитики Института изучения войны объяснили, в каком направлении, вероятно, будут наступать ВС РФ весной 2026 года и сколько времени россияне потеряют на полную оккупацию Донецкой области.