Новое наступление ВС РФ весной 2026 года: почему под угрозой не только Донбасс, — Welt (карты)

Вооруженные силы Российской Федерации могут готовить новое наступление на весну 2026 года, при этом атаковать будут в двух направлениях, сообщило медиа Welt. Чтобы сделать такие выводы, аналитики воспользовались картой артиллерийских ударов ВС РФ и увидели, что есть две-три зоны с повышенной активностью — на востоке и на юге. Какие участки фронта могут стать целью Москвы во время наступления в Украине в течение трех весенних месяцев?

Наблюдатели заметили активизацию ВСУ в Запорожской области, но пока не ясно, это украинское контрнаступление или текущие успехи на фронте, говорится в репортаже немецкого журналиста, который появился 10 февраля в эфире Welt. В то же время анализ спутниковых снимков линии фронта с последствиями артударов ВС РФ показывают, что в планах россиян — наступление в трех направлениях весной 2026 года. По мнению экспертов, первое направление — неоккупированная часть Донецкой области, второе — Запорожье.

В репортаже Welt ссылаются на французского OSINTера с ником Clement Molin, который опубликовал данные с активностью российских обстрелов. На странице X можно отыскать инфографику расследователя, которая появилась 7 февраля. Прежде всего он написал, что зафиксировал 12 тыс. ударов ВС РФ на 250-километровом отрезке фронта: от берегов Днепра до Константиновки. Выяснилось, что больше всего ударов в трех точках — Покровск-Доброполье, Гуляйполе-Терноватое и Степногорск. Clement Molin отметил, что видит две цели, которые ВС РФ, вероятно, планируют захватить в первой половине 2026 года, — это Орехов и Доброполье.

Наступление РФ в 2026 году — карта ударов ВС РФ от Clement Molin, 7 февраля Фото: Clement Molin / X

OSINT-аналитик, на которого ссылается Welt, написал, что видит "явную опасность", которая надвигается на "украинскую крепость" Орехов (Запорожская область). Отдельно упоминается Камышеваха, поскольку именно на том направлении больше всего артударов ВС РФ. Что касается событий на Донбассе, то выделяются запад от Покровска и запад от Константиновки: местность между этими двумя точками — это "следующая российская цель", говорится в заметке Clement Molin.

Между тем Welt выделило три направления весеннего наступления ВС РФ — Покровск, Гуляйполе и западнее Запорожья. При этом отдельно отмечают, что сделали выводы на основе спутниковых данных OSINT-ера.

Наступление РФ — комментарий СНБО

После публикации немецкого медиа появился комментарий руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко. Чиновник заявил, что информация о весеннем наступлении ВС РФ — это не новость, и Силы обороны готовятся остановить врага.

"О том, что враг готовит резервы для попыток усиления давления на нескольких направлениях, говорили еще с декабря-января", — говорится в заметке Коваленко.

Наступление РФ в 2026 году — комментарий Андрея Коваленко, 10 февраля Фото: Скриншот

Что известно об активности ВС РФ на востоке и юге

Генштаб ВСУ пока не комментировал возможное наступление ВС РФ весной 2026 года. Зато главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в январе потери противника достигли 31 тыс. человек, и это на 9 тыс. больше, чем призывается. Между тем на карте боевых действий проекта DeepState видим, что на по всему 1200-километровому фронту происходят штурмовые действия ВС РФ. Наибольшая численность российских — на подконтрольной Украине части Донецкой области, а на остальных отрезках — ощутимо меньше.

Наступление РФ — на каких участках наибольшая активность россиян, 10 февраля Фото: DeepState

Отметим, в течение первой недели февраля украинские военные и аналитики информировали о наступательных действиях ВС РФ на восточном фронте. Среди прочего, стало известно о попытках россиян зайти в село Чугуновка в Харьковской области и оккупации села Дегтярное, расположенного севернее. Кроме того, противник расширил плацдарм рядом с селом Грабовским в Сумской области, которое попало в красную зону в конце декабря 2025 года. Тогда же аналитики сообщили о потере приграничного села Милаевка.

Напоминаем, военные эксперты рассказали о планах ВС РФ наступать на "линию крепостей" за Славянском и объяснили, сколько времени и ресурсов потратит на это Москва.