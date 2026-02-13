OSINTер показав, де наступають ЗСУ і ЗС РФ: найбільша активність не під Покровськом

Взаємні артилерійські та авіаційні удари Збройних сил України та армії Російської Федерації показали дві надактивні зони на фронті, при цьому українці атакують на невеликому відтинку поруч з Гуляйполем, розповів OSINTер. Як конфігурація вирв на засніжених полях відкриває справжні напрямки наступу обох армій?

Протягом останніх двох тижнів на карті з'явилось ще 12 тисяч вирв, а сумарна кількість влучань — на рівні 24 тисяч, ідеться у серії дописів у соцмережі X OSINTера з ніком Clement Molin. При цьому найгарячіші ділянки, на яких ЗСУ та ЗС РФ обмінюються ударами — це відтинок Гуляйполе-Покровське та Покровськ-Добропілля. Найбільша кількість вирв — саме під Гуляйполем, написав аналітик, і саме тут українські військові проводять контрнаступальні дії.

Clement Molin дослідив супутникові фото фронту в Україні від Дніпра до Костянтинівки, і також далі на Куп'янськ. Конфігурація полів з вирвами дала можливість зробити висновки про дії обох армій. На його думку, напрямок наступу ЗСУ — між селами Тернувате та Успенівка. Окремо наголошується, що Покровське у безпеці, бо він не бачить там влучань. Напрямок наступу ЗС РФ — на Гуляйполе та Покровську, і також у Запоріжжя та Куп'янськ, написав OSINTер. Інші напрямки — "другорядні".

На карті за 12 лютого, складеній на основі супутникових фото, дані оновлені станом на ранок 12 лютого. Аналітики обвів чотири зони зі збільшеною активністю, при цьому червоні позначки — за минулий тиждень, жовті — за поточний. Дві ділянки дають понад половину ударів, на двох інших — на порядок менше, заважив він:

Гуляйполе-Покровське — 8 тис. вирв від снарядів по обидва боки лінії фронту (третина);

Покровськ-Добропілля — 7 тис.;

Сіверськ — 1,2 тис.;

Куп'янськ — 1,2 тис.

Наступ 2026 — активність ЗСУ та ЗС РФ у лютому 2026 року Фото: Clement Molin / X

Про те, що українці просуваються між Тернуватим та Успенівкою, свідчать певні особливості артударів, зауважив Сlement Molin. На збільшеній карті бачимо, що росіяни б'ють по позиціях, звідки їх вибили українці (білі кола), а українці пройшлись смугою ударів по схованках противника (чорні кола).

Наступ 2026 — активність ЗСУ під Тернуватим-Успенівкою у лютому 2026 року Фото: Clement Molin / X

На ділянці біля Покровська ЗС РФ продовжують посилено атакувати, ідеться у дописі аналітика. Мета ЗС РФ — окупація Добропілля, але бійці ЗСУ тримають оборону.

"Покровський напрямок залишається дуже активним. Росія завдає масованих ударів по цій агломерації, прагнучи захопити буферну зону на захід від неї та зрештою досягти Добропілля. Українські укріплення та опір, ймовірно, дуже високі", — зауважив OSINTер.

Окремі напрямки, в яких є підвищена активність росіян, — це ділянка Степногірськ-Запоріжжя (Комишуваха, Таврійське, Оріхів), затишшя біля Новопавлівки-Іванівки, відносна пауза в ударах на Дружківку, Костянтинівку, Краматорську, багато обстрілів під Сіверськом та Куп'янськом.

Наступ 2026 — що відомо

Зазначимо, на початку лютого 2026 року у мережі з'явились дописи Z-блогерів, які скаржились на наступ ЗСУ на Гуляйпільському напрямку. Речник Сил оборони півдні Владислав Волошин запевнив, що ідеться не про наступ, а про контрдиверсійні заходи проти росіян, які інфільтрувались за українські позиції. Тим часом командир 1 штурмового батальйону ім. Дмитра Коцюбайла підтвердив, що на вказаному відтинку справді є активність ЗСУ, але операція триває і тому про це не потрібно говорити.

Нагадуємо, 11 лютого Фокус зібрав оцінки воєнних оглядачів та експертів щодо подій під Гуляйполем та можливості наступальних дій ЗСУ.