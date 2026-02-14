"Це питання часу": співзасновник DeepState назвав наступну ціль РФ після Покровська

Аналітики DeepState повідомляють, що за Покровськ у Донецькій області тривають останні бої, а на мапі проєкту близько 95% цього населеного пункту позначено як окуповану територію. Втім взяття міста не буде "крапкою", оскільки окупантам іще знадобиться контрольована зона для затягування сил.

Про бої за Покровськ співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", опублікованому 14 лютого. За його словами, вже можна говорити про фактичну окупацію міста.

"Можемо. Ми про це говоримо вже останній тиждень точно. В останніх декількох постах пишемо про те, що за Покровськ тривають останні бої", — сказав аналітик.

Він зазначив, що про стовідсоткову окупацію говорити ще рано, оскільки лишаються певні позиції, де триває робота Сил оборони, і ворог не може закріпитися на останніх ділянках у "сірій зоні".

"Однак я впевнений і, на жаль, змушений казати, що це питання часу. Це вже ті райони, ті залишки, які не можуть переломити хід подій. А більше там просто не дозволяє робити, зокрема, місцевість", — заявив Роман Погорілий.

При цьому, на його думку, взяття Покровська та Мирнограда для росіян "ще не кінець". Окупантам необхідна в подальшому підконтрольна їм зона для затягування сил у Покровськ, щоб продовжувати наступ.

За словами Погорілого, бойові дії вже ведуться в Гришиному на північний захід від Покровська, а в подальшому росіяни, якщо їх дадуть можливість, можуть піти у бік Дніпропетровської області чи до агломерації маленьких населених пунктів в напрямку Шевченка зі сторони Родинського, бо це забезпечить логістику.

"Впевнений, що буде розподілення угруповання військ, бо там стоїть величезна кількість ресурсів, які будуть перекидатися на інші ділянки. По ідеї, наступний пріоритет у них — Костянтинівка, бо треба відкривати Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Вони у 2026 році націлені на захоплення повністю Донецької області", — сказав співзасновник DeepState.

Покровськ і Мирноград на мапі DeepState 13 лютого Фото: скриншот

Бої за Покровськ: що відомо

На мапі DeepState 12 лютого було позначено, що ЗС РФ захопили майже увесь Покровськ. За даними аналітиків, площа окупації зросла на 9,35 кв. км та досягнула 2 843,3 кв. км, здебільшого коштом скорочення "сірої зони".

Пресслужба 7 корпусу Десантно-штурмових військ 13 лютого розповідала, що тіла ліквідованих у боях за Покровськ росіян могли б заповнити всю Красну площу у Москві.

Водночас 13 лютого OSINTер із ніком Clement Molin розповідав, що найбільша активність спостерігається не під Покровськом, а поруч із Гуляйполем Запорізької області.