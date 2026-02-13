За шесть месяцев боев в Покровской агломерации российские войска понесли значительные потери в живой силе и технике. В 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск решили продемонстрировать масштабы этих потерь по отношению к известным локациям Москвы.

Осенью враг на направлении Покровска накопил одну из крупнейших группировок, надеясь осуществить "блиц-криг" и захватить агломерацию, а взамен получил в ответ сопротивление украинских подразделений, сообщила пресс-служба 7 корпус ДШВ. Он решил визуализировать масштабы потерь российских войск за последние полгода простыми и доступными примерами.

"Около 15 000 россиян ликвидированных и раненых россиян. Мы посчитали: если сложить их тела в черные пакеты и плотно разместить друг к другу — эти пакеты могли бы занять всю Красную площадь", — отметил 7 корпус ДШВ.

Потери РФ под Покровском: 7 корпус ДШВ Потери РФ под Покровском: 7 корпус ДШВ

Останки уничтоженной и подбитой под Покровском бронированной, автомобильной, квадро и мото техники в количестве одной тысячи единиц, могли бы поместиться на газоне одного из крупнейших в России стадионов "Лужники".

Відео дня

"Около 150 пораженных артсистем и РСЗО. Если поставить всю эту технику в одну "колонну" — ее длина будет составлять до 1,5 км. Именно такая длина одной из самых известных "гламурных" пешеходных улиц москвы — Арбат", — отметил 7 корпус ДШВ.

Кроме этого, зафиксировано около 23 тысяч сбитых или посаженных ударных дронов, одновременное применение которых могло бы вызвать значительные разрушения — это взрыв, которого удалось избежать благодаря украинским военным.

Уничтожена бронированная и легкая техника РФ Сбитые дроны РФ

Напомним, что аналитики OSINT-проекта DeepState сообщили о продвижении российских войск в пределах Покровска и севернее Роботино. По их данным, общая площадь оккупированной территории выросла из-за сокращения так называемой "серой зоны".

Ранее мы также информировали, что российские Z-блогеры заявили о начале контрнаступательных действий ВСУ в Запорожской области. По их утверждениям, активизация украинских подразделений происходит на восточном фланге Запорожского направления, в частности вблизи границы Днепропетровской и Запорожской областей. Враг предполагает, что такие действия могут быть направлены на рассечение группировки РФ, которая оказывает давление на Покровском направлении.