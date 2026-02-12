ВС РФ захватили почти весь Покровск: в DeepState рассказали, где еще продвинулись россияне (карта)

Российские войска за сутки продвинулись в пределах Покровска и к северу от Роботино, расширив зону контроля на двух направлениях. По данным DeepState, общая площадь оккупации выросла на 9,35 кв. км, преимущественно за счет сокращения "серой зоны".

Как сообщают аналитики OSINT-проекта DeepState, соответствующие изменения отражены на обновленной интерактивной карте боевых действий. По их данным, по состоянию на сейчас площадь временной оккупации Покровска составляет 2 843,3 кв. км.

Продвижение ВС РФ на Покровском направлении Фото: DeepStateMAP

Как уточнило издание "Интерфакс-Украина", на картах DeepState зафиксировано увеличение площади оккупированной территории на ориховском направлении в Запорожской области на 7,51 кв. км. Еще на 1,89 кв. км выросла зона оккупации на покровском направлении. В обоих случаях это произошло за счет сокращения так называемой "серой зоны" неопределенного контроля на аналогичную площадь.

Відео дня

Зато на Купянском направлении в Харьковской области зафиксирована другая динамика. Однако в районе села Песчаное "серая зона" увеличилась на 3,46 кв. км, однако расширение оккупированной территории там не зафиксировано.

На остальных направлениях линия соприкосновения за минувшие сутки осталась без изменений, информации о переходе под контроль врага новых населенных пунктов нет. В то же время суммарная площадь временно оккупированных территорий увеличилась на 9,35 кв. км, а "серая зона" сократилась на 5,89 кв. км.

В утренней сводке Генштаба по состоянию на 08:00 12 февраля сообщили, что на Покровском направлении украинские военные отбили 22 атаки врага — бои шли возле Родинского, Покровска, Гришино, Котлино, Молодецкого, Филиала и в сторону Новопавловки и Нового Шахового.

Продвижение ВС РФ на Покровском направлении Фото: Генштаб ВСУ

На Александровском направлении за сутки зафиксировали пять атак вблизи Злагоды и в направлении Ивановки. При этом на Гуляйпольском оккупанты совершили 15 штурмов в районах Гуляйполя, Доброполья, Дорожнянки и в сторону Железнодорожного и Цветково, а на Ореховском украинские защитники остановили одну атаку возле Степного.

Продвижение ВС РФ на Гуляйпольском направлении Фото: Генштаб ВСУ

Ситуация на Покровском направлении: что известно о продвижении врага

Ранее аналитики DeepState сообщали, что российские войска продолжают продвижение в Покровске и практически блокируют доступ к Мирнограду. В северной части города "красная зона" под контролем оккупантов растет, противник закрепляется и формирует позиции, а вокруг Гришино фиксируют активизацию их сил. При этом украинские защитники пытаются истощить врага ударами дронов, но ресурс противника пока позволяет продолжать наступление пехотой и удерживать контроль над ключевыми районами.

Кроме того, 3 февраля в сети появилось видео с оккупантами, ездящими на трофейной технике Сил обороны по южной части Покровска Донецкой области. По данным аналитиков, вражеские пилоты дронов полностью заняли район девятиэтажек, благодаря чему получили возможность контролировать логистику в радиусе 10 км.

Также 9 февраля проект DeepState писал, что ситуация под Покровском продолжает осложняться. Аналитики отметили, что ВС РФ "затягивают" свою пехоту в северную часть Покровска. Кроме того, по их словам, россияне не оставляют попыток зайти в село Гришино