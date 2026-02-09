Вывозят "200-х" в гражданском: РФ "затягивает" свою пехоту на север Покровска, — DeepState (видео)

По информации аналитиков DeepState, российская пехота заходит в северную часть Покровска, и оккупанты вывозят тела своих 200-х, переодевшись в гражданское. В Мирнограде враг нарушает нормы гуманитарного права, накапливая личный состав в церкви вместе с местными жителями.

Сообщение о боях в Покровске аналитики DeepState опубликовали в Telegram-канале 9 февраля. По их словам, ситуация в районе города продолжает ухудшаться.

Аналитики отметили, что ВС РФ "затягивают" свою пехоту в северную часть Покровска, а в опубликованном видео можно увидеть, как переодетые в гражданское оккупанты вывозят тела своих погибших.

"Заход в город сильно ограничен. Противник активно проводит дистанционное минирование. Участки, которые удается разминировать, враг сразу заминирует", — рассказали в DeepState.

Кроме того, по словам аналитиков, россияне не оставляют попыток зайти в село Гришино, и в последние дни операторы дронов уделяют больше внимания этому населенному пункту, чем Покровску.

Відео дня

"Также по нашей информации за последние дни было несколько попыток со стороны Сил Обороны завести личный состав бронированной техникой. Кто предоставил такую команду даже не нужно писать, все и так его знают... Машины были уничтожены, личный состав 300", — написали в DeepState.

Аналитики добавили, что россияне также усилили применение управляемых авиабомб по украинским позициям.

Ситуация в Покровске по состоянию на 8 февраля по данным DeepState Фото: скриншот

На Мирноградском направлении, по данным DeepState, оккупанты накапливают личный состав на фермах на севере, а также в церкви, вместе с гражданскими, нарушая этим нормы гуманитарного права.

"Продолжаются хаотичные бои в северной части города остатками группировки Сил Обороны, которые находятся в Мирнограде, и на выход которых нет никаких планов несмотря на то, что Покровск вот-вот перейдет в руки к*цапов", — написали аналитики.

Также, по их словам, ВС РФ усиливают давление в районе города Родинское. Проблем добавляют рейды небольшими пехотными группами к западу от этого населенного пункта в глубину украинской обороны и выискивает пилотов дронов. По данным DeepState, 9 февраля операторы БПЛА рискуют попасть в огневой контакт с российскими штурмовиками.

"Одновременно с этим, Родинское является последним населенным пунктом, который дает возможность попыток выйти из Мирнограда, что очень хорошо понимает враг", — отметили аналитики.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины по состоянию на 8:00 9 февраля отчитывались, что украинские защитники на Покровском направлении остановили 72 штурмовые действия россиян возле населенных пунктов Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Муравка, Мирноград, Филиал, а также в сторону населенных пунктов Торецкое, Кучеров Яр, Белицкое, Шевченко, Новоалександровка, Сергеевка, Новоподгородное, Новопавловка, Ивановка, Гришино, Новый Донбасс.

Бои за Покровск: что известно

3 февраля в DeepState рассказывали, что оккупанты на трофейной технике разъезжают по улицам Покровска, а украинские бойцы пытаются удержать северные окраины города.

В 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ 27 января сообщали, что россияне под Покровском применяют дроны-матки "Молния" для тройного удара, а также беспилотники на оптоволокне.

Военный обозреватель Богдан Мирошников 23 января рассказывал, что в Покровске и Мирнограде осталось немного украинских бойцов и россияне находятся на около 75-80% территории городов. Однако при этом Силам обороны удалось создать "килл-зону прямо в городе".